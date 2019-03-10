Самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Найроби, разбился утром 10 марта. На его борту находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа, никто из них не выжил.

Как сообщило агентство РИА Новости, пилот сообщал о возникших проблемах и просил разрешения вернуться в аэропорт.

На борту самолета находились 32 кенийца,18 канадцев, 9 граждан Эфиопии, по 8 человек из Китая, США, Италии, 6 египтян, 5 голландцев, 3 россиян, а также граждане Словакии, Австрии и Швеции, Марокко, Испании, Польши, Израиля, Бельгии, Индонезии, Уганды, Йемена, Судана, Сербии и ряда других государств.