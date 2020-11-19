Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) 18 ноября объявило об отмене решения о запрете полётов самолётов Boeing 737 MAX, сообщили «Ведомости».

Полёты начнутся не сразу. В этом году запустить в эксплуатацию Boeing 737 MAX планирует только American Airlines, первый рейс состоится 29 декабря. Остальные перевозчики планируют вернуть самолёты в первом-втором квартале 2021 года.

После возобновления полётов Boeing должен будет развернуть круглосуточный операционный центр для контроля всех полётов, куда будут поступать данные о любых возможных нештатных ситуациях — от неисправности шасси до проблем со здоровьем пассажиров.

В октябре 2018 года 737 MAX индонезийской Lion Air вскоре после взлёта упал в море, погибло 189 человек. В марте прошлого года разбился самолет компании Ethiopian Airlines, погибло 157 человек. После этого полёты 737 MAX были остановлены по всему миру.

В сентябре этого года Комитет палаты представителей Конгресса США по транспорту и инфраструктуре опубликовал итоговый доклад о причинах катастроф, в котором суммировались факты и делались выводы из ситуации. Главной причиной названы допущенные Boeing ошибки в конструкции новой системы коррекции маневрирования, сбой которой повлёк за собой обе трагедии. В дополнение к этому Boeing не донёс важную информацию о новой системе до авиакомпаний и пилотов, а значит, последние не могли быть готовы к действиям в нештатной ситуации, когда система начала давать сбои.