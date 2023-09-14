В социальных сетях распространилась информация об ужесточении требований по выделению автокредитов. Информацию «Газете.uz» подтвердили несколько независимых источников в банковской сфере.

По их данным, по новому требованию Центрального банка Узбекистана доля автокредитов в кредитном портфеле банков не должна превышать 25%.

Сотрудник одного из банков сообщил, что сейчас банки обязаны придерживаться нормативов, по которым максимальная сумма кредита на одного заёмщика или на группу взаимосвязанных лиц не должна превышать 25% от капитала первого уровня. Этот норматив работает для того, чтобы минимизировать риски банков и не передавать активы в одни руки, чтобы «невозвратность такого кредита завтра не потащила и сам банк».

Похожее требование теперь вводится для автокредитов (чтобы исключить зависимость от одного направления или рынка).

«Новое требование также связано с рисками. Потому что у некоторых банков более 50% кредитного портфеля состоит из автокредитов. Большинство автокредитов обеспечены отечественными машинами. Если завтра что-то поменяется на автомобильном рынке, например, откроют растаможку, цена на местные автомобили упадёт, и люди просто не будут погашать этот кредит. А эти кредиты выделены за счёт вкладов населения, у которого в этом случае могут возникнуть проблемы с возвратом своих вкладов», — заявил собеседник.

Специалист считает решением Центробанка правильным. «Если банк только выдаёт автокредиты, то ему сейчас нужно остановиться, подумать и развивать другие виды кредитования — корпоративные, малый и средний бизнес, торговля и т. д. , чтобы поддерживать баланс. Думаю, из-за новых правил придётся вносить корректировки в бизнес-модель своего бизнеса только одному-двум банкам, другие банки и так придерживались этой нормы», — отметил он.

Финансист Отабек Бакиров поддержал политику Центрального банка. Он отметил, что регулятор имеет полное право совместно с правительством оценивать факторы риска для стабильности финансовой системы.

«Если коммерческий банк не чувствует собственных пределов риска, в регулирование должен вступить ЦБ. В противном случае это будет безответственностью перед кредиторами и вкладчиками», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что Центробанк не запрещает автокредитование, а только устанавливает пределы риска, чтобы рационально диверсифицировать риски в отношении одного заёмщика, одной группы и одного продукта (имеется в виду автокредит).

Бакиров также указал на зависимость некоторых банков от автокредитования. «Любое внезапное изменение рынка может повлиять на стабильность всей банковской системы, в том числе и самих банков. Их не остановило ужесточение требований о рисках, связанных с суммами кредита и первоначального залога, введённое с 20 августа. Поэтому необходимо было определить новые „линии аппетита“», — считает он.

По его мнению, действия регулятора не приведут к повышению процентных ставок (цен) по автокредитам. «Спекулянты, заинтересованные только в неуклонном повышении цен на автомобили, уйдут с рынка (их пузырь начнёт лопаться). Банки вернутся к кредитованию потребления и, следовательно, к стимулированию экономики, а не к спекуляциям. От этого выиграют только здоровые и платёжеспособные заёмщики», — отметил финансист.

Рисковый продукт

В марте 2022 года председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов отмечал, что банки, которые усиленно занимаются автокредитованием, пока не осознают рисков. Он указал, что ЦБ усилит макропруденциальный надзор для стабилизации рынка.

«Автокредиты — очень рискованные кредиты, у которых залоговым обеспечением является тот же автомобиль, который куплен за счёт кредита. Его стоимостная оценка с каждым днём по мере использования очень сильно уменьшается. Наши макропруденциальные меры позволят нам в определённой степени стабилизировать этот рынок», — отметил глава Центробанка.

В марте 2019 года Тимур Ишметов, работавший тогда первым зампредседателя Центробанка, предупреждал, что банки, которые в своём розничном кредитовании фокусируются на автокредитах, «нарушают базовые принципы риск-менеджмента».

«Автокредиты — это монопродукт, все банки массово начали заниматься только автокредитованием. Они начали нарушать базовые принципы риск-менеджмента — это когда ты не должен класть все яйца в одну корзину. А у нас наоборот. Конечно же, банк по отдельности не видит объёмы других банков. Наверное, он думает, что ничего страшного, если я чуть-чуть побольше [предоставлю автокредитов]», — указывал он.

«Так получилось, что в некоторых банках больше половины розничного кредитного портфеля сконцентрировалось на автокредитовании. Дело не в автокредитовании, а в концентрации на одном продукте — это может привести к „пузырю“. Когда он лопнет, многие кредиты станут дефолтными, банки потеряют много денег, а соответственно, часть денег вкладчиков», — разъяснял Тимур Ишметов.