Центральный банк Узбекистана опубликовал для обсуждения проект изменений в положение о требованиях к достаточности капитала коммерческих банков.

В документе отмечается, что в последнее время резко увеличивается сумма кредитов, выделяемых физическим лицам на покупку автомобилей. Это может привести к концентрации автокредитов в портфеле банков и, как следствие, — увеличению кредитного риска.

В целях снижения кредитного риска Центробанк намерен с 1 июля установить степени риска, исходя из соотношения сумм кредита и залога (стоимость автомобиля по залоговому соглашению), а не к процентной ставке по кредиту. Таким же образом измеряются уровни риска по ипотечным кредитам.

Если размер кредита составит менее 75% от залога (стоимости автомобиля), то уровень риска для банка будет оцениваться как 100%. Если размер займа будет больше 75%, но ниже 100% от суммы залога, то риск оценивается на уровне 150%. Если показатель равен или выше стоимости залога, то в 200%.

Финансист Отабек Бакиров объяснил, что теперь уровень риска по автокредитам с первоначальным взносом менее 25% или вообще без него составит 200%. В результате банки начнут сокращать предложения по автокредитам с первоначальным взносом менее 25%.

«На мой взгляд, это правильное решение. Ситуация на вторичном рынке автомобилей все больше носит признаки финансовой пирамиды, поскольку он стал функционировать на базе монополизированного первичного рынка автомобилей, недостаточного предложения, а также правил высокой спекуляции. Можно заметить, что автомобиль утрачивает свой статус потребительского товара и становится средством для получения маржи между покупкой и продажей и получения спекулятивной прибыли», — считает он.

По его словам, банки все активнее включаются в этот процесс в борьбе за свою маржу, не разделяя риск с заёмщиком, то есть выделяют автокредиты с символическим первоначальным взносом или без него.

«Внезапное падение цен на автомобили, скажем, на 10% и более (что мы наблюдали на практике в 2009 и 2014−2015 годах) приведёт к длинной цепочке неуплаты платежей. Автомобильный рынок Узбекистана очень хрупок по сравнению с внешними кризисными факторами. Например, приостановка продаж на основных экспортных рынках или сокращение денежных переводов скажется в первую очередь на этом рынке. Переход от драконовских к человеческим [таможенным] тарифам на [ввоз] автомобилей, во что трудно поверить, также может изменить диктат рынка со стороны предложения за очень короткий период времени», — отметил он.

Отабек Бакиров предложил тщательно подумать об отказе от практики привязки расчёта риска к процентным ставкам и в других кредитных продуктах.

Рисковый продукт

В марте 2022 года председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов отмечал, что банки, которые усиленно занимаются автокредитованием, пока не осознают рисков. Он указал, что ЦБ усилит макропруденциальный надзор для стабилизации рынка.

«Мы здесь никакие ограничения не будем вводить. Мы только усилим макропруденциальный надзор, который в дальнейшем позволит банкам автоматически снизить своё стремление к увеличению [выдачи] автокредитов. Те банки, которые усиленно занимаются автокредитованием, сами пока не осознают, какие риски будут в будущем», — сказал Мамаризо Нурмуратов.

«Автокредиты — очень рискованные кредиты, у которых залоговым обеспечением является тот же автомобиль, который куплен за счёт кредита. Его стоимостная оценка с каждым днём по мере использования очень сильно уменьшается. Наши макропруденциальные меры позволят нам в определённой степени стабилизировать этот рынок», — отметил глава Центробанка.

В марте 2019 года Тимур Ишметов, работавший тогда первым зампредседателя Центробанка (ныне заместитель советника президента по вопросам развития отраслей экономики, инвестиций и реализации внешнеторговой политики), предупреждал, что банки, которые в своём розничном кредитовании фокусируются на автокредитах, «нарушают базовые принципы риск-менеджмента».

«Автокредиты — это монопродукт, все банки массово начали заниматься только автокредитованием. Они начали нарушать базовые принципы риск-менеджмента — это когда ты не должен класть все яйца в одну корзину. А у нас наоборот. Конечно же, банк по отдельности не видит объёмы других банков. Наверное, он думает, что ничего страшного, если я чуть-чуть побольше [предоставлю автокредитов]», — указывал он.

«Так получилось, что в некоторых банках больше половины розничного кредитного портфеля сконцентрировалось на автокредитовании. Дело не в автокредитовании, а в концентрации на одном продукте — это может привести к „пузырю“. Когда он лопнет, многие кредиты станут дефолтными, банки потеряют много денег, а соответственно, часть денег вкладчиков», — разъяснял Тимур Ишметов.