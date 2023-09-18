Председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов на пресс-конференции 16 сентября пояснил ужесточение требований для банков при выделении автокредитов.

По его словам, регулятор неоднократно заявлял, что обеспокоен «очень высокими темпами автокредитования», поскольку это несёт определённые риски для банковской системы.

«Сейчас мы видим, что темпы роста [автокредитования] в несколько раз превышают общие темпы роста кредитования. Это говорит о высокой степени концентрации риска по одному виду кредита», — отметил он.

Глава ЦБ подчеркнул, что это никак не повлияет на выдачу автокредитов — «как выдавали, так и будут выдавать». Ограничения касаются тех банков, которые вышли за нормативы. В частности, у некоторых банков более 50−60% кредитного портфеля составляют автокредиты, сказал он.

Мамаризо Нурмуратов в качестве примера одного из рисков привёл ситуацию в 2009—2010 годах, когда наблюдалось резкий спад цен на вторичном авторынке.

Кроме того, банки занимались коммерческой деятельностью, что хотя по закону «О банках и банковской деятельности» им запрещено непосредственно заниматься производственной, торговой, страховой и иной деятельностью, не связанной с осуществлением финансовых операций.

«Банки начали заниматься несвойственной банковской системе функциями — продажа автомобиля с рассрочкой платежа. В законе прямо написано, что банк не имеет право заниматься коммерческой деятельностью. Получается, он выкупает автомобиль и потом продаёт в рассрочку. И здесь нарушается принцип правильного отражения стоимости залога», — подчеркнул Мамаризо Нурмуратов.

Как мы сообщали ранее, по новому требованию Центрального банка Узбекистана доля автокредитов в кредитном портфеле банков не должна превышать 25%, чтобы снизить риски для финансовой системы. Кроме того, с 20 августа вступили в силу новые требования о рисках, связанных с суммами кредита и первоначального залога при выделении автокредитов. Регулятор сообщил, что эти меры не повлияют на процентные ставки по таким займам.