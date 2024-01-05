В Турции начался первый крупный уголовный процесс, связанный с обрушением зданий в результате сильного землетрясения в феврале прошлого года, сообщает BBC.

Подсудимыми по делу проходят 11 человек, которые обвиняются в нарушении правил при строительстве отеля Isias Grand в городе Адыяман на юго-востоке Турции. В их числе — владелец отеля.

В момент землетрясения в отеле находилась школьная волейбольная команда, приехавшая в Адыяман на турнир, и группа туристических гидов, которая прибыла на обучение. При обрушении здания погибли 72 человека, из них 35 человек — члены волейбольной команды, включая 24 ребёнка, их родителей и тренеров, уточняет The Guardian.

Isias Grand был одним из самых известных отелей в Адыямане и работал с 2001 года. Он рухнул «в считанные секунды», отмечает BBC. Экспертиза показала, что при возведении колонн, поддерживающих здание, гравий и песок смешивался с другими строительными материалами.

Согласно обвинительному заключению, в 2016 году без необходимых разрешений в здании были надстроены дополнительные этажи.

«Они построили не отель, а братскую могилу, — сказала BBC мама одной из погибших школьниц. — Министерство культуры и туризма провело множество проверок отеля и присвоило ему четыре звезды. Затем он рухнул, в результате чего погибли 72 человека. Тот, кто несёт ответственность за это, должен быть наказан».

Родственники остальных погибших также призывают суд вынести обвиняемым суровый приговор. Если их признают виновными, им грозит тюремное заключение сроком от 2 лет и восьми месяцев до 22 лет.