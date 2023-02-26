В Турции возбуждены уголовные дела в отношении 612 человек, которые могут быть связаны с обрушением зданий во время сильных землетрясений этого месяца, сообщило агентство «Анадолу» со ссылкой на министра юстиции страны Бекира Боздага.

По его словам, 184 подозреваемых заключены под стражу до решения суда. Среди них оказались строительные подрядчики, прорабы, владельцы и менеджеры зданий, а также те, кто вносил изменения в конструкцию объектов.

В рамках расследования о разрушениях в зоне бедствия завершён сбор данных по 7598 жилым постройкам.

Крупнейшее за почти 100 лет землетрясение в Турции магнитудой 7,7 произошло 6 февраля. По последним данным, в результате погибли более 44,2 тысячи человек. После землетрясений в центре Кахраманмараша произошло 9136 афтершоков, из региона эвакуировали более 528 тысяч человек.

Повреждены не менее 41 тысячи зданий, сообщал президент Реджеп Тайип Эрдоган 14 февраля. Они находятся в аварийном состоянии, и их необходимо срочно снести. Позже было сообщено, что большинство разрушенных зданий были построены до 1999 года, когда правила строительства в сейсмоопасных зонах не были такими строгими. Дома не устояли из-за проблем с грунтом, инженерными коммуникациями и разжижения почвы, пояснял министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум.

Associated Press со ссылкой на экспертов сообщает, что многие разрушенные здания были построены с использованием некачественных материалов и методов, некоторые из них не соответствовали государственным стандартам. По данным агентства, в результате землетрясений разрушено или повреждено около 173 тысяч зданий.

В преддверии выборов в июне правительство Реджепа Эрдогана столкнулось с волной критики как за свою реакцию на разрушения, так и за политику последних лет, которая привела к тому, что десятки тысяч зданий были так легко разрушены.

Президент подчеркнул, что власти Турции намерены в течение года восстановить все обрушившиеся здания. Сообщается, что более 380 тысяч квартир в 105794 зданиях из 2,5 миллиона строений по всему региону нуждаются в срочном сносе или обрушились.

Reuters со ссылкой на архитекторов и инженеров пишет, что план президента Турции по быстрому восстановлению после разрушительных землетрясений рискует привести к новой катастрофе, если городское планирование и безопасность зданий не будут тщательно пересмотрены.

«Необходимо не только заменить снесённые здания, но и перепланировать города на основе научных данных, чтобы не строить на разломах и извлекать уроки из прошлых ошибок», — сказал бывший глава Стамбульской палаты архитекторов Эсин Коймен.