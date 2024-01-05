КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов по водам у западного побережья вблизи границы с Южной Кореей, сообщает агентство Yonhap.

По информации агентства, обстрелы шли с 9:00 до 11:00 по местному времени 5 января. Снаряды попали в морскую буферную зону — в районе так называемой Северной разграничительной линии, которая является фактической границей между двумя странами.

В Объединённом комитете начальников штабов Республики Кореи заявили, что ни жители Южной Кореи, ни военные страны не пострадали.

«Это провокационный акт, который угрожает миру на Корейском полуострове. Северная Корея несёт полную ответственность за эту эскалацию кризиса, и мы настоятельно призываем их немедленно прекратить эти действия», — добавили в Минобороны Кореи.

На фоне обстрелов южнокорейские власти объявили эвакуацию жителей с островов Ёнпхёндо и Пэннёндо. Как уточняет CNN, на Ёнпхёндо проживает более 2100 человек, на Пэннёндо — почти 5000 жителей.

Yonhap также пишет, что во второй половине пятницы южнокорейские военные провели собственные морские учения и произвели около 400 выстрелов в морской буферной зоне.