КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов по водам у западного побережья вблизи границы с Южной Кореей, сообщает агентство Yonhap.
По информации агентства, обстрелы шли с 9:00 до 11:00 по местному времени 5 января. Снаряды попали в морскую буферную зону — в районе так называемой Северной разграничительной линии, которая является фактической границей между двумя странами.
В Объединённом комитете начальников штабов Республики Кореи заявили, что ни жители Южной Кореи, ни военные страны не пострадали.
«Это провокационный акт, который угрожает миру на Корейском полуострове. Северная Корея несёт полную ответственность за эту эскалацию кризиса, и мы настоятельно призываем их немедленно прекратить эти действия», — добавили в Минобороны Кореи.
На фоне обстрелов южнокорейские власти объявили эвакуацию жителей с островов Ёнпхёндо и Пэннёндо. Как уточняет CNN, на Ёнпхёндо проживает более 2100 человек, на Пэннёндо — почти 5000 жителей.
Yonhap также пишет, что во второй половине пятницы южнокорейские военные провели собственные морские учения и произвели около 400 выстрелов в морской буферной зоне.
- В прошлый раз КНДР обстреливала из артиллерии буферную зону в Японском море 6 декабря 2022 года. Нынешний обстрел стал 16-м по счету.
- В сентябре 2018 года КНДР и Южная Корея договорились о создании морской буферной зоны, чтобы снизить военную напряжённость и предотвратить случайные столкновения. В ноябре 2023 года Северная Корея расторгла договор в одностороннем порядке после того, как Южная Корея приостановила действие соглашения из-за запуска КНДР разведывательного спутника.
- Ранее Ёнпхёндо уже подвергался обстрелу со стороны КНДР. В 2010 году Пхеньян выпустил 170 артиллерийских снарядов по острову, в результате чего погибли четыре человека, включая двух мирных жителей. Это стало первым нападением КНДР на мирные районы со времён Корейской войны.