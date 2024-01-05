Введение повышающих коэффициентов на потребление электроэнергии в Узбекистане позволило взыскать дополнительно 26 млрд сумов. Об этом «Газете.uz» сообщили в Министерстве энергетики.

Повышающие коэффициенты (от 2 до 4) для бытовых абонентов, потребляющих более 1000 кВт·ч электроэнергии в месяц, были введены с 1 ноября. В Минэнерго заявляли, что повышение не затронет 98% потребителей — именно столько потребляет менее 1000 кВт·ч.

Только в ноябре за счёт повышающих коэффициентов с потребителей дополнительно взыскано 26 млрд сумов. Данные за декабрь, когда потребление электроэнергии было выше из-за холодной погоды, будут доступны позже.

По данным министерства, 6,869 миллиона абонентов в стране (98% от общего числа) потребляют до 1000 кВт·ч электроэнергии, но их доля в потреблении составляет 87,3%.

Остальной объём (почти 13%) приходится на 2% абонентов, которые расходуют более 1000 кВт·ч электроэнергии в месяц. Ранее отмечалось, что 10 тысяч домохозяйств потребляют более 5000 кВт·ч и ещё 4000 — свыше 10 тысяч кВт·ч в месяц.

«Вот за счёт этих 2% в ноябре нам удалось сделать начисление 26 млрд сумов», — отметили в Минэнерго.

Госорган интегрировал системы учёта с налоговыми органами, поэтому абоненты не смогут снизить показания за счёт разделения линий и перераспределения данных, отметили в министерстве.

В том числе из-за этой меры в декабре потребление электроэнергии населения по сравнению с прошлым годом снизилось, указали в Минэнерго. Потребление может ещё больше снизиться при возможном повышении тарифов на газ и электричество весной, ожидает госорган.