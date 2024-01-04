В Ферганском районе Ферганской области вечером 3 января произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, сообщила пресс-служба УВД области.

Авария случилась на автодороге 4Р-146 «Фергана — Чимган». Водитель Nexia при выезде со второстепенной дороги на главную совершил столкновение с ехавшим по дороге Tracker.





Два пассажира Nexia скончались на месте от полученных травм. Ещё три пассажира были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса Узбекистана.