Кабинет министров Узбекистана 29 декабря внёс дополнения в перечень видов деятельности, разрешённых к осуществлению резидентами Технологического парка программных продуктов и информационных технологий, сообщила пресс-служба IT-Park.

Теперь резиденты IT-Park имеют право оказывать услуги по мультимедиа и дизайну (веб-дизайн, графический дизайн, дизайн компьютерных игр, векторная графика, 3D-графика, визуализация, моушн-дизайн), производить мультипликационные продукты с использованием программных продуктов, заниматься венчурным финансированием проектов в сфере информационных технологий и реализовывать программы акселерации, а также оказывать услуги в сфере киберспорта.

При этом, для получения статуса резидента IT Park в соответствии с новыми видами деятельности, юридические лица должны соответствовать следующим критериям:

для венчурного финансирования — юридические лица должны быть зарегистрированы и находиться по юридическому адресу на территории IT Park или его филиалов;

для оказания услуг в сфере киберспорта — юридические лица должны иметь международный сертификат по перечню, утверждаемому IT Park.

Как ожидается, новые виды деятельности позволят расширить услуги в сфере информационных технологий, поспособствуют развитию знаний молодёжи в мультимедиа, дизайне, мультипликации, киберспорте, а также помогут привлечь финансирование и поддержку стартапов.

Напомним, в стратегии «Узбекистан-2030» поставлена цель довести объем экспорта IT-услуг и программных продуктов до 5 млрд долларов.