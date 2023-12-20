Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 декабря посетил Министерство цифровых технологий, сообщила пресс-служба главы государства.

В Центре цифрового управления состоялась презентация о работе по превращению страны в региональный IT-хаб.

В сообщении говорится о результатах этой работы: если в 2017 году количество IT-компаний в стране составляло 147, то сейчас достигло 1600. Количество рабочих мест также за короткое время увеличилось в 10 раз и превысило 24 тысячи. Ожидается, что отраслевой экспорт, составлявший в 2017 году 600 тысяч долларов, к концу этого года превысит 300 млн долларов.

Сегодня более 8 миллионов граждан пользуются 570 видами онлайн-услуг через единый портал my.gov.uz.

Через единую систему исполнительной дисциплины в госорганах ijro.gov.uz прошло 28 миллионов документов.

Президент отметил, что эта система в корне изменила ответственность и подход руководителей к работе, дал указания по расширению интеграции и качества документооборота и усилению контроля за исполнительской дисциплиной.

В 2022 году Узбекистан поднялся на 18 позиций и занял 69-е место в рейтинге ООН по электронному правительству. Разработаны годовые мероприятия по вхождению в топ-30 этого рейтинга к 2030 году.

В стратегии «Узбекистан-2030» поставлена цель довести объем экспорта IT-услуг и программных продуктов до 5 млрд долларов. Для этого предусмотрено развитие IT-инфраструктуры и венчурного рынка в регионах, стимулирование экспорта местных предприятий по принципу local to global, открытие офисов международных компаний в стране.

Обсуждены предложения по избежанию двойного налогообложения, внедрению английского права на территории IT-парка, продлению налоговых льгот для резидентов до 2040 года и в целом созданию благоприятных условий для развития отрасли на следующие 100 лет.

Глава государства дал указания по продвижению единого имиджа Узбекистана, сочетающего информационные технологии, туризм и инвестиционный потенциал.

В ходе презентации также представлена информация о развитии профильного образования. За последние 3 года количество учебных центров по IT выросло до более чем 300.

Число молодых людей, прошедших обучение и получивших сертификат в рамках проекта «Один миллион программистов», запущенного в 2019 года, составило 1,2 миллиона. С прошлого года введены компенсации до 50% стоимости обучения для получения международных IT-сертификатов. 215 тысяч молодых людей прошли международные онлайн-курсы и получили сертификаты.

В продолжение этой работы со следующего года будет внедрена система ежегодного отбора, обучения и подготовки для международного рынка труда 5000 талантливых молодых людей. В Хорезмской области начнётся обучение в рамках проекта «Преемники Аль-Хорезми». В целом в сфере планируется обучить и трудоустроить 300 тысяч молодых людей на основе программ, отвечающих стандартам международных компаний.

Ответственные лица доложили о программе мониторинга использования водохранилищ и недр на основе космических геоданных.

Президент ознакомился с условиями, созданными в офисе Единого интегратора «Узинфоком», побеседовал со специалистами.

«Вы наша самая надёжная опора в нынешних реформах. В будущем потребность в таких профессионалах, как вы, будет только расти. Страна не будет развиваться, если каждая отрасль и регион не будут идти в ногу с цифровыми технологиями», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Здесь была представлена информация о проектах биометрической идентификации на основе искусственного интеллекта, цифровизации сферы здравоохранения, биллинга электроснабжения. Глава государства подчеркнул необходимость совершенствовать цифровую деятельность социальных сфер, особенно здравоохранения.

Президенту доложено о городке IT Village, построенном в Нурабадском районе Самаркандской области. Данный комплекс нацелен на вовлечение школьников 1−9 классов в сферу информационных технологий и обучение их начальным IT-навыкам.

Глава государства поручил создать подобные комплексы во всех регионах.