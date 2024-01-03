Кенгаш народных депутатов Ташкента одобрил предложение хокимията о привлечении международного рейтингового агентства Fitch для оценки рейтинга города. Решение кенгаша об этом было утверждено 29 декабря.

Столица Узбекистана впервые получила рейтинги Fitch в июне 2019 года. Кредитный рейтинг и отчёт, которые предоставляло агентство, были важным источником информации о финансовом здоровье и кредитоспособности города.

В начале декабря 2023 года агентство объявило об отзыве долгосрочных кредитных рейтингов Ташкента в иностранной и национальной валюте, которые были на уровне «BB-» со «стабильным» прогнозом. Такое решение было принято, поскольку Ташкент «решил прекратить участие в рейтинговом процессе».

«У агентства больше нет достаточной информации для проверки ключевых кредитных факторов, включая налогово-бюджетную политику и политику управления долгом». Поэтому финансовая организация больше не будет предоставлять рейтинги или аналитические справки по столице Узбекистана, отметили в агентстве.

Одобрив предложение хокимията Ташкента о возобновлении участия в рейтинговом процессе, кенгаш поручил заключить соглашение с Fitch Ratings и выделить средства для этого из дополнительных источников местного бюджета.

Кенгаш также утвердил состав рабочей группы, которая будет работать совместно с рейтинговым агентством и предоставлять необходимую информацию при определении позиции города в международном рейтинге. «Точные и достоверные» данные должны предоставляться «своевременно и качественно» — в течение пяти дней по запросу агентства.

В последнем отчёте в декабре 2022 года Fitch оценивало уровень устойчивости доходов столицы как «более слабый» и «нестабильный» на фоне продолжающейся в Узбекистане налогово-бюджетной реформы. Структура налоговых поступлений, собираемых Ташкентом, и их распределение между органами власти различного уровня постоянно меняются по усмотрению центрального правительства, отмечали в агентстве.