Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Ташкенту долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне «BB-» со стабильным прогнозом. Рейтинги присваиваются столице Узбекистана впервые. Город также получил оценку устойчивости к долговой нагрузке «аа». На мероприятии 19 июня Fitch Ratings вручило столичной администрации сертификат.

Рейтинги Ташкента находится на одном уровне с суверенным рейтингом Узбекистана, при этом Fitch оценивает кредитоспособность столицы на самостоятельной основе на уровне «bb». Это отражает сочетание низкой долговой нагрузки у города и оценки риск-профиля «более слабый уровень». Рейтинг также учитывает тот факт, что система отчетности и прозрачности у города отстает от международных стандартов.

Работа по получению рейтинга началась с разработки инвестиционного паспорта города при содействии российского «Газпромбанка» в ноябре 2018 года — январе 2019 года. 12 марта между хокимиятом Ташкента и Fitch Ratings было подписано соглашение о рейтинговании.

Дмитрий Сурков. Фото: пресс-служба хокимията Ташкента.

«Это первый город в Узбекистане, который получил кредитный рейтинг. Это безусловно важная история для Узбекистана, особенно, что это столица. Столица — это витрина страны для инвесторов, поэтому наличие кредитного рейтинга инвестиционному города позволит разговаривать с инвесторами уже на более понятном им языке, языке кредитного качества. Во-первых, кредитный рейтинг и отчет, который мы предоставляем, — это важный источник информации о финансовом здоровье и кредитоспособности города. Чем больше информации, чем больше открытости, чем больше прозрачности, тем лучше для города», — сказал региональный руководитель Fitch в России/СНГ и Черноморском регионе Дмитрий Сурков.

Он отметил, что основное назначение рейтинга — это оценка кредитоспособности, но при этом он может использоваться в других областях. «Инвесторы, которые прямые инвестиции осуществляют в город или регион, они безусловно обращают внимание на рейтинг», — подчеркнул Дмитрий Сурков.

«Согласно бюджетному законодательству, города и регионы Узбекистана не имеют права привлекать заимствования на внутреннем или внешних рынках. В то же время указом президента страны Ташкенту дано исключительное право выпускать внутренние облигации, но в настоящий момент город не имеет прямых долговых обязательств», — говорится в отчете Fitch.

Продолжающиеся изменения налогово-бюджетного регулирования в Узбекистане, обусловливающие низкую прогнозируемость доходов, а также высокая зависимость от трансфертов от центрального правительства, обеспечивающих существенную часть доходов города, приводят к оценке устойчивости доходов «более слабый уровень», отмечают эксперты агентства.

Fitch оценивает способность Ташкента генерировать дополнительный доход в случае возможного спада как ограниченную ввиду высокой централизации бюджетной системы в стране, которая при этом находится в процессе реформирования. Возможность дополнительного налогообложения также ограничивается низким уровнем располагаемых доходов населения (средняя месячная заработная плата в Ташкенте составляла около 370 долларов в 2018 году).

Предсказуемость расходов является низкой ввиду развивающегося характера полномочий и структуры расходов города, что ограничивает их прогнозируемость, подчеркивает агентство. Динамика расходов в течение последних пяти лет демонстрировала высокую волатильность ввиду высокого уровня инфляции и перераспределения расходных обязательств.

По оценкам экспертов Fitch, способность города сдерживать расходы в случае сокращения доходов является низкой, поскольку основная часть расходных обязательств носит обязательный характер. Как следствие, в структуре бюджета города преобладают негибкие статьи расходов, на которые приходилась значительная доля в 76% от всех расходов в 2018 году. Около 40% от расходов приходится на оплату труда (наименее гибкая расходная статья), подлежащую индексации в соответствии с уровнем инфляции. Капитальные расходы города (21% от всех расходов в 2018 году) находятся под строгим контролем центрального правительства. Расходы города на строительство объектов социальной инфраструктуры подлежат одобрению правительством и, как правило, требуют софинансирования из республиканского бюджета, что ограничивает бюджетную гибкость города.

Fitch оценивает устойчивость долговых обязательств и ликвидности как «более слабый уровень». Оценка отражает в целом слабую национальную систему регулирования в отношении управления долгом и ликвидностью и недостаточную развитость рынков капитала в Узбекистане. Субнациональным образованиям в стране не разрешается иметь долг, помимо бюджетных кредитов, предоставляемых центральным правительством, и выпускать гарантии. В то время как прямой долг у Ташкента отсутствует, город привлекает заимствования через свои компании, связанные с сектором госуправления, для финансирования инвестиционных проектов, и оказывает поддержку этим компаниям в части обслуживания долга. На конец 2018 года Ташкент обслуживал пять кредитов компаний, связанных с сектором госуправления, и, по оценкам администрации города, еще 10 кредитов, привлеченных такими компаниями, могут стать обязательствами города.

По мнению экспертов Fitch, доступная ликвидность у Ташкента ограничена остатками денежных средств, которые являются невысокими, поскольку доступ города к долговому рынку сдерживается национальным регулированием. В то же время Ташкент имеет поддержку в виде механизма ликвидности, предоставляемым центральным правительством в форме краткосрочных бюджетных кредитов для покрытия внутригодовых кассовых разрывов.