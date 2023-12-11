Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings объявило об отзыве долгосрочных кредитных рейтингов Ташкента в иностранной и национальной валюте, которые были на уровне «BB-» со стабильным прогнозом.

Fitch отозвал рейтинги, поскольку Ташкент «решил прекратить участие в рейтинговом процессе».

Таким образом, у агентства больше нет достаточной информации для проверки ключевых кредитных факторов, включая налогово-бюджетную политику и политику управления долгом. Поэтому финансовая организация больше не будет предоставлять рейтинги или аналитические справки по столице Узбекистана.

Ташкент впервые получил рейтинги Fitch в июне 2019 года. Кредитный рейтинг и отчёт, которые предоставляло агентство, были важным источником информации о финансовом здоровье и кредитоспособности города. Чем больше информации, чем больше открытости, чем больше прозрачности, тем лучше для города, отмечал региональный руководитель Fitch в России/СНГ и Черноморском регионе Дмитрий Сурков.

В последнем отчёте в декабре 2022 года агентство оценивало уровень устойчивости доходов города как «более слабый» и «нестабильный» на фоне продолжающейся в республике налогово-бюджетной реформы. Структура налоговых поступлений, собираемых столицей, и их распределение между органами власти различного уровня постоянно меняются по усмотрению центрального правительства.