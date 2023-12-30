Норвежский шахматист Магнус Карлсен в седьмой раз выиграл чемпионат мира по блицу. Турнир прошёл в Самарканде 29−30 декабря.
По итогам 21 тура Карлсен набрал 16 очков. Второе место занял Даниил Дубов (15,5 очка) из России, третьим стал его соотечественник Владислав Артемьев (15).
Ранее 33-летний норвежец выигрывал чемпионат мира по блицу в 2009, 2014, 2017, 2018, 2019 и 2022 годах. Сильнейший шахматист современности второй год подряд оформляет «золотой дубль» на чемпионате мира по рапиду и блицу.
Даниил Дубов во время турнира попал в скандал вместе с соотечественником Яном Непомнящим. Они завершили свою партию 11-го раунда вничью всего через 12 ходов, играя только конями. Главный судья турнира посчитал, что результат партии был заранее запланирован, в результате им обоим было присуждено по 0 очков вместо 0,5.
Среди представителей Узбекистана лучший результат показал Шамсиддин Вохидов с 12,5 баллами и 29-м местом. Столько же очков получил Нодирбек Якуббоев, который занял 40-е место. Жавохир Синдаров с 12 баллами расположился на 49-м месте, а Нодирбек Абдусатторов стал 60-м (11,5 очков), который потерпел 4 поражения в последних шести турах.
Чемпионат мира по блицу среди женщин выиграла 34-летняя Валентина Гунина из России, набрав 14 баллов в 17 турах. Второе место заняла россиянка Александра Костенюк, представляющая Швейцарию. Третье место завоевала китаянка Чжу Цзиньэр.
Среди представительниц Узбекистана лучший результат продемонстрировала 17-летняя Умида Омонова с 9,5 баллами и 34-м местом среди 118 шахматисток. 14-летняя Афруза Хамдамова заняла 72-ю строчку (8 очков).
Напомним, чемпионат мира по рапиду в Самарканде прошёл 26−28 декабря, по блицу — 29−30 декабря.