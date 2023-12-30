Норвежский шахматист Магнус Карлсен в седьмой раз выиграл чемпионат мира по блицу. Турнир прошёл в Самарканде 29−30 декабря.





Призёры чемпионата мира по блицу. Даниил Дубов, Магнус Карлсен и Владислав Артемьев. Фото: Хусниддин Ато / PressPhotoUz.



По итогам 21 тура Карлсен набрал 16 очков. Второе место занял Даниил Дубов (15,5 очка) из России, третьим стал его соотечественник Владислав Артемьев (15).





Призёры чемпионата мира по рапиду. Владимир Федосеев, Магнус Карлсен и Юй Янъи. Фото: Хусниддин Ато / PressPhotoUz



Ранее 33-летний норвежец выигрывал чемпионат мира по блицу в 2009, 2014, 2017, 2018, 2019 и 2022 годах. Сильнейший шахматист современности второй год подряд оформляет «золотой дубль» на чемпионате мира по рапиду и блицу.

Даниил Дубов во время турнира попал в скандал вместе с соотечественником Яном Непомнящим. Они завершили свою партию 11-го раунда вничью всего через 12 ходов, играя только конями. Главный судья турнира посчитал, что результат партии был заранее запланирован, в результате им обоим было присуждено по 0 очков вместо 0,5.

Нодирбек Абдусатторов и Нодирбек Якуббоев.

Среди представителей Узбекистана лучший результат показал Шамсиддин Вохидов с 12,5 баллами и 29-м местом. Столько же очков получил Нодирбек Якуббоев, который занял 40-е место. Жавохир Синдаров с 12 баллами расположился на 49-м месте, а Нодирбек Абдусатторов стал 60-м (11,5 очков), который потерпел 4 поражения в последних шести турах. Итоговая таблица





Призёры чемпионата мира по блицу. Александра Костенюк, Валентина Гунина и Чжу Цзиньэр. Фото: Хусниддин Ато / PressPhotoUz



Чемпионат мира по блицу среди женщин выиграла 34-летняя Валентина Гунина из России, набрав 14 баллов в 17 турах. Второе место заняла россиянка Александра Костенюк, представляющая Швейцарию. Третье место завоевала китаянка Чжу Цзиньэр.

Среди представительниц Узбекистана лучший результат продемонстрировала 17-летняя Умида Омонова с 9,5 баллами и 34-м местом среди 118 шахматисток. 14-летняя Афруза Хамдамова заняла 72-ю строчку (8 очков). Итоговая таблица





Призёры чемпионата мира по рапиду среди женщин. Хампи Конеру, Анастасия Боднарук и Лэй Тинцзе. Фото: Хусниддин Ато / PressPhotoUz



Напомним, чемпионат мира по рапиду в Самарканде прошёл 26−28 декабря, по блицу — 29−30 декабря.