29 декабря в Самарканде стартовал чемпионата мира по блицу. Главным событием первого дня этого шахматного турнира стал инцидент в партии двух российских гроссмейстеров Даниила Дубова и Яна Непомнящего, из-за чего они подверглись наказанию со стороны арбитра.

К 11 туру оба шахматиста набрали по 8 очков и жеребьёвка свела их вместе. Они не были настроены бороться за победу в партии, и заранее были согласны на ничью.

Как отметил тренер по шахматам Георгий Шванов, освещающий турнир для «Газеты.uz», обычно в таком случае на ничью соглашаются после нескольких стартовых ходов, или исполняют на доске один из известных теоретических вариантов, в конце которого обе стороны не могут уклониться от повторения ходов.

Вместо этого Дубов и Непомнящий стали исполнять ходы конями по всей доске, «не имеющие никакого шахматного смысла, и в конце концов привели их на начальные позиции», поменяв местами — кони, стоявшие на ферзевом фланге, оказались на королевском, и наоборот. Вернувшись после 12 ходов к начальной позиции, шахматисты пожали руки и согласились на ничью, отметил он.

Такой способ фиксации мирного результата ранее не встречался в партиях высшего уровня оффлайн — ближайший прецедент — ничья, исполненная Магнусом Карлсеном и Хикару Накамурой в онлайне, когда оба сделали несколько ходов королями в самом начале игры. Однако партии, играющиеся по интернету воспринимаются намного менее серьёзно", — заявил он.

После следующего, 12 тура главный арбитр соревнований Иван Сыровы из Словакии спросил обоих шахматистов, действительно ли они делали оставшиеся в записи ходы конями, и получил утвердительный ответ. По его словам, оба шахматиста не видели в этом проблемы и упомянули, что тур и так начался поздно (это было вызвано рассмотрением апелляции, поданной в 6 туре гроссмейстером Эндрю Хонгом).

Главный арбитр турнира Иван Сыровый считает, что результат матча был заранее спланирован (позже появилось видео, где шахматисты обсуждали предстоящую партию). «На мой взгляд, оба спортсмена несут за это ответственность. Считаю, что результат был заранее спланирован. Моё мнение основано на ходах, которые они сделали», — приводит пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ) заявление арбитра.

Арбитр принял решение присудить Дубову и Непомнящему поражение в этой партии. Обосновал он это пунктом 11.1 правил FIDE, гласящим что игроки не должны совершать действий, наносящих вред репутации шахмат, а также пунктом 12.9.5, согласно которому арбитр в праве отнять очки, набранные данной партии игроком, то есть у них отняли по 0,5 очка.

Гроссмейстеры не согласились с решением арбитра и подали апелляцию. Её отклонили, счёт 0:0 оставили неизменным.

Реакции

Даниил Дубов заявил, что «безусловно, такие партии практически всегда являются обратной связью на действия организаторов и/или работу судей».

По его словам, в матче с россиянином Владиславом Артемьевым его соперник опоздал на 1,5 минуты, поскольку его не пускали в зал без бэйджика. «Играть с форой я не хотел, ждать полторы минуты и играть в буллет — тоже не хотел», — написал он. В этой партии шахматисты согласились на ничью после двух ходов.

«С 2013 года я пропустил только чемпионат в 2017 году и могу сказать, что сегодня был, на мой взгляд, с отрывом худший день за все мои чемпионаты в плане работы судей и организации. И на дебют партии с Яном это, очевидно, повлияло», — заявил Дубов.

Ян Непомнящий на фоне инцидента опубликовал на своей странице в X (Twitter) ссылку на произведение композитора Сергея Прокофьева «Танец рыцарей» (в переводе на английский Dance of the Knights, другое значение «knights» — кони).

До вышеописанного случая была апелляция после шестого раунда от американца Эндрю Хонга, проигравшего Ю Янъи из Китая. Хонг проиграл по времени, но заявил, что часы работали неправильно, когда он нажимал на них. Апелляционный комитет осмотрел часы и не обнаружил никаких признаков неисправности. Комитет постановил, что гроссмейстер Хонг «действительно пытался нажать часы, но не смог сделать это должным образом, и положение часов осталось неизменным», и его апелляция была отклонена. Это обращение задержало седьмой тур на час.

Таким образом, за 12 туров Непомнящий и Дубов набрали по 8,5 очков. Лидирует группа шахматистов с 9 очками: Магнус Карлсен, Максим Вашье-Лаграв (Франция), Владислав Артемьев (Россия), Александр Рязанцев (Россия), Нихал Сарин, Арджун Эригайси (оба — Индия).

30 декабря состоится заключительный день первенства мира по блицу и состоится церемония награждения.