Рано утром 28 декабря в Янгихаётском районе Ташкента произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщила пресс-служба УБДД ГУВД Ташкента.

В 4:55 Spark под управлением Д. М., 2000 года рождения, столкнулся с грузовиком «ГАЗель» под управлением Ф. Р. (1987) на пересечении улиц Кипчак и Софдил. В результате грузовик опрокинулся и влетел в столб уличного освещения.





В результате ДТП водитель и один из пассажиров легкового автомобиля были госпитализированы с травмами.

По факту происшествия проводится расследование.