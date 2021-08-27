В Карманинском районе Навоийской области запускается первая частная фотоэлектрическая станция мощностью 100 МВт. Президент Шавкат Мирзиёев в рамках визита в регион принял участие в церемонии запуска, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Президент отметил, что объект мощностью 100 МВт, который был возведён в течение полутора года, стал первым шагом по переходу на «зелёную энергетику». Он указал, что в рамках проекта освоено 110 миллионов долларов инвестиции и установлены 300 тысяч солнечных панелей.

«Здесь в год будет производиться 252 миллиона кВт/ч электроэнергии. За счёт этого будет сэкономлено 80 миллионов кубометров газа и предотвращён выброс в атмосферу 160 тысячи тонн парникового газа», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства назвал солнечную электростанцию «первой ласточкой» в энергетической системе Нового Узбекистана, которая «должна начать абсолютно новую эпоху в развитии отрасли».

«Как известно, в нашей стране в год наблюдается в среднем 320 солнечных дней. Наши края не зря называют „солнечным Узбекистаном“. Но до настоящего времени вопрос использования этого огромного потенциала оставался вне нашего внимания. По подсчётам специалистов, путём строительства солнечных электростанций Узбекистан имеет возможность вырабатывать 600 миллиардов кВт/ч электроэнергии. Это в восемь раз больше той потребности, которая имеется у республики на сегодняшний день», — заявил президент.

Он сообщил, что до 2030 года объем мощностей солнечных электростанций планируется довести до 5000 МВт, ветряных электростанций — до 3000 МВт.

Для этого, по его словам, до конца года в Самарканде будет запущена другая солнечная электростанция мощностью 100 МВт. В следующие два года в Бухаре, Джизаке, Намангане, Самарканде, Хорезме, Сурхандарье и Кашкадарье появятся девять солнечных электростанций общей мощностью 2100 МВт, а в Каракалпакстане, Бухаре и Навои — четыре ветряные электростанции мощностью 1600 МВт.

«Мы начали коренные реформы в сфере энергетики. Вместо монопольной государственной компании по производству, передачи, распределения и продажи электроэнергии организованы четыре независимых друг от друга компании. В качестве основных задач мы определили формирование в энергетической сфере конкурентоспособного оптового рынка, создания для частных инвесторов широких возможностей и удовлетворение таким способом растущего спроса на электроэнергию по приемлемым ценам», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Он добавил, что до 2025 года будут созданы все условия для производства частными инвесторами до 50% электроэнергии всей страны.

Продолжая своё выступление президент подчеркнул, что солнечная электростанция в Навои является первым таким объектом, построенным частным инвестором — компанией Masdar из Объединённых Арабских Эмиратов. На сегодняшний день проект является крупнейшим среди реализуемых в партнёрстве с иностранными компаниями.

Кроме того, с ОАЭ начата работа по ещё шести проектам общей стоимостью 1,5 миллиарда долларов и мощностью 1700 МВт. В частности, в Навоийской области совместно с Masdar будет построена ветряная электростанция мощностью 500 МВт, а с Phanes Group — солнечная электростанция на 200 МВт.

Арабская Masdar выиграла тендер на строительство фотоэлектростанции в октябре 2019 года. В рамках соглашения о ГЧП компания взяла на себя обязательство поставлять электроэнергию в течение 25 лет по цене 2,679 цента за киловатт-час. Управлять станцией в дальнейшем будет проектная компания Nur Navoi Solar.

Генподрядчиком проекта выступила китайская «Сепко III»,