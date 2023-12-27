Бывший хоким Шурчинского района Сурхандарьинской области Бахтиёр Худойберганов, занимавший этот пост с сентября 2019 года по январь 2023 года, в сентябре был приговорён к 4 годам ограничения свободы с запретом работать в предприятиях, учреждениях и организациях с участием государства на 2 года. Об этом стало известно из сообщения Верховного суда Узбекистана от 27 декабря.

Алтынсайским районным судом по уголовным делам 4 сентября 47-летний Бахтиёр Худойберганов был признан виновным в совершении преступлений согласно пунктам а", «в» и «г» части 2 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты чужого имущества в крупном размере, по предварительному сговору группой лиц, путём злоупотребления должностным положением), части 2 статьи 184−1 (нарушение бюджетной и сметно-штатной дисциплины в особо крупном размере), пункту «а» части 2 статьи 209 (должностной подлог, совершённый повторно) и пунктам «а» и «б» части 2 статьи 229−4 (нарушение порядка предоставления земель, совершённое повторно, а также повлёкшее выход орошаемых земель из сельскохозяйственного оборота) Уголовного кодекса Узбекистана.

7 ноября апелляционная инстанция судейской коллегии по уголовным делам Сурхандарьинского областного суда своим определением оставила решение суда первой инстанции без изменений.

В конце января в Сурхандарье за один день были сменены хокимы сразу в 13 районах, в том числе Шурчинский район вместо Бахтиёра Худойберганова возглавил Улугбек Зокиров.

Бахтиёр Худойберганов ранее работал заведующим отделами финансов хокимиятов Музрабадского района и города Термеза, а также начальником финансового управления областного хокимията.