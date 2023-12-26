Пять камер, установленных на улицах Амира Темура и Алишера Навои в Ташкенте для фиксации нарушений ПДД на выделенных полосах для общественного транспорта, за один день — 24 декабря — выписали штрафы в отношении водителей 175 автомобилей. Об этом 25 декабря сообщила компания «Тошшахартрансхизмат».

Размер штрафа за остановку на выделенной полосе согласно статье 128−6 Кодекса об административной ответственности составляет 2 базовых расчётных величины, или 680 тысяч сумов.

В течение октября-ноября на этих двух улицах в общей сложности было установлено 30 интеллектуальных камер, говорится в сообщении. Функционировать с начала декабря начали только пять.

Заезжать на выделенную полосу можно только для поворота направо (в местах, где имеется прерывистая линия разметки), а также для посадки и высадки пассажиров с условием, что это не мешает движению общественного транспорта.

В октябре сообщалось, что в столице Узбекистана действует 44 км полос для общественного транспорта, по которым ежедневно выполняется 16 тысяч автобусных рейсов.