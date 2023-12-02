С 1 декабря в Ташкенте начали работать камеры, которые фиксируют нарушения на полосах «А», предназначенных для движения автобусов и маршрутных такси. Об этом сообщили в Службе безопасности дорожного движения МВД Узбекистана.

Водители автомобилей, которые останавливаются, двигаются, мешают движению автобусов на специальной полосе, а также оставляют там транспортные средства уже получают штрафы, заявили в СБДД. Согласно пункту 132 ПДД, водители могут заезжать на «выделенку» только в двух случаях: при повороте направо (в той части дороги, где нарисована прерывистая линия разметки) и для посадки и высадки пассажиров.

Сумма штрафа за езду на «выделенке» составляет 0,5 базовых расчётных величин (170 тысяч сумов), остановка на полосе — 2 БРВ (680 тысяч сумов).

В октябре сообщалось, что в городе действует 44 км специальных полос, выделенных под общественный транспорт, по которым ежедневно выполняется 16 тысяч автобусных рейсов.