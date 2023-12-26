В Самарканде 25 декабря прошла пресс-конференция и церемония открытия чемпионата мира по рапиду и блицу. В ней приняли участие действующий чемпион мира по рапиду и блицу Магнус Карлсен, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, министр молодёжной политики и спорта Адхам Икрамов, председатель федерации шахмат Узбекистана Алишер Саъдуллаев и узбекистанский шахматист Нодирбек Абдусатторов, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Модератор конференции поздравил Карлсена с Рождеством и спросил, когда он перестал верить в Санта-Клауса. Карлсен ответил, что счастлив играть свой любимый турнир на Рождество, хотя в Норвегии его празднуют 24 декабря. «Всё идёт хорошо, поэтому, очевидно, до сих пор верю в Санта-Клауса», — пошутил он.

Магнус Карлсен (в центре). Фото: Хусниддин Ато / PressPhotoUz

Корреспондент «Газеты.uz» поинтересовался у Карлсена, вернётся ли он к борьбе за звание чемпиона мира, если титул сможет завоевать Нодирбек Абдусатторов. Ранее норвежский гроссмейстер говорил, что не станет защищать своё звание, если его соперником будет не Алиреза Фирузджа.

Карлсен отметил, что хотя в этом цикле Нодирбек уже не сможет побороться за звание, в следующем его мастерство и характер дадут ему шансы. Но для Карлсена важнее, чтобы изменился формат чемпионского матча, чтобы он вернулся и снова поборолся за звание чемпиона мира по классическим шахматам.

Фото: Хусниддин Ато / PressPhotoUz

Отвечая на вопрос о состоянии шахмат в Узбекистане, экс-чемпион мира вспомнил, как в прошлом году ему задали аналогичный вопрос касательно казахстанских шахмат. Тогда он ответил: «посмотрите на Узбекистан и сделайте так же».

У норвежца также спросили, кого он считает фаворитами в обоих турнирах. «В рапиде значительно меньше раундов, и потому результаты в топе более случайны. Поэтому лично я считаю себя значительным фаворитом в блице. А чемпионат по рапиду более открытый. Я бы сказал, что у многих шахматистов есть потенциал победить, в том числе и Нодирбек. Но нельзя выделить кого-то одного», — заявил Карлсен.

Аркадия Дворковича спросили, в чем причина особого внимания ФИДЕ к странам Центральной Азии. Глава Международной шахматной федерации привёл два основных фактора: богатые шахматные традиции и люди, которые поддерживают шахматы в этих странах.

Нодирбек Абдусатторов. Фото: Хусниддин Ато / PressPhotoUz

Нодирбек Абдусатторов, отвечая на вопрос о своих тренерах, рассказал, что когда стал гроссмейстером, его тренером был Дмитрий Каюмов, а сейчас — Рустам Касымджанов.

Во время церемонии открытия Карлсену предстояло дважды наугад сделать выбор — сперва он вытянул чапан белого цвета, потом указал на свёрток, на котором оказался изображён белый ферзь. Это означает, что и рапид, и блиц-турнир действующий чемпион мира начнёт белыми фигурами. Игроки под нечётными номерами начнут белыми в первом туре обоих чемпионатов.

У женщин Цзюй Вэньцзюнь вытянула белый цвет для рапида, а Лэй Тинцзе — чёрный для блица.

Соревнования по рапиду стартуют 26 декабря в 15:00 по Ташкенту.

Узбекистан представляют сразу 33 игрока: олимпийские чемпионы Нодирбек Абдусатторов, Жавохир Синдаров, Нодирбек Якуббоев, Жахонгир Вахидов, Шамсиддин Вохидов, гроссмейстер Абдималик Абдисалимов и другие. Ранее тренер по шахматам Георгий Шванов обозревал для «Газеты.uz» фаворитов турнира и рассуждал о шансах представителей Узбекистана.

Видео пресс-конференции

Видео церемонии открытия