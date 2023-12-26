Бостанлыкский районный суд по уголовным делам Ташкентской области в понедельник, 25 декабря, вынес приговор в отношении 31-летнего М. Ж., бывшего инспектора профилактики Мирабадского района столицы, который обвинялся в изнасиловании. Об этом сообщил пресс-секретарь Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

Суд проходил в закрытом режиме под председательством судьи Ж. Хожаева. Согласно оглашённому приговору, М. Ж. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 118 Уголовного кодекса (изнасилование лица, не достигшего 14 лет). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет.

Кроме того, в соответствии со статьёй 417 Уголовно-процессуального кодекса (действия суда при установлении обстоятельств, указывающих на совершение преступления лицом, не привлечённым к уголовной ответственности), суд направил письмо прокурору Бостанлыкского района для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении трёх человек — Ш. А., М. З. и Ф. М., создавших условия для совершения преступления со стороны М. Ж., — согласно пункту «а» части 4 статьи 131 (сводничество или содержание притонов с привлечением несовершеннолетнего) УК. Им может грозить наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.

В июле в проект Nemolchi.uz обратилась мать 13-летней девочки, которую в мае изнасиловал знакомый её соседа. Девочка с подругой гуляли на улице, когда их сосед предложил им сесть в машину к его приятелю и поехать погулять. Подростков увезли на арендованную дачу, где тот самый «приятель» изнасиловал девочку.

Свидетели, которые видели, как увозили девочек, а также арендодатель дачи дали показания. Со слов матери пострадавшей, подозреваемый и его родственники угрожали ей и её семье. Угрозы повторялись неоднократно и даже при сотрудниках внутренних дел и прокуратуры.