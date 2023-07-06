В Ташкентской области в изнасиловании 13-летней девочки подозревается сотрудник внутренних дел, сообщил проект против насилия в Узбекистане Nemolchi.uz, куда обратилась мать пострадавшей.

«Преступление произошло в конце мая. 13-летняя девочка с подругой гуляли на улице, когда их сосед предложил им сесть в машину к его приятелю и поехать погулять. Девочка хорошо знала соседа и не подумала ничего плохого. Затем подростков увезли на арендованную дачу, где тот самый „приятель“ изнасиловал девочку», — говорится в сообщении.

После случившегося девочка закрылась и стала вести себя отстранённо. Только через неделю дома узнали о случившемся, мама девочки сразу написала заявление в органы внутренних дел. «Экспертизу назначили только через неделю, потом очень долго не говорили результаты», — отметили в Nemolchi.uz.

Свидетели, которые видели, как увозили девочек, а также арендодатель дачи дали показания. Подозреваемым оказался инспектор профилактики, работавший в Яшнабадском районе Ташкенте, по имени Музаффар.

«Моя дочь опознала его перед всеми, а он стоял и смеялся над нами», — рассказала мать девочки.

Со слов матери, подозреваемый и его родственники угрожали ей и её семье. Угрозы повторялись неоднократно и даже при сотрудниках внутренних дел и прокуратуры. Женщина также написала заявление по факту угроз. Пока по этому заявлению не было предпринято никаких действий.

Мать пострадавшей сообщила, что против насильника возбудили уголовное дело по части 4 статьи 118 (изнасилование лица, не достигшего 14 лет) Уголовного кодекса Узбекистана. По этой статье ему может грозить от 15 до 20 лет. Сейчас подозреваемый задержан до суда и уволен с должности, отметили в проекте.

Заместитель главы прокуратуры района взял это дело под свой контроль.