Министерство экономики и финансов Узбекистана выставило на обсуждение законопроект о государственном бюджете на 2024 год и целевые ориентиры на 2025−2026 годы.

В следующем году прогнозируется рост ВВП на 5,6−5,8%, а в 2025—2026 годах — 6,2% и 6,4% соответственно. Темпы роста промышленности, как ожидается, составят 6%, сферы услуг — 6,1%, сельского хозяйства — 4%. Достичь этих показателей предполагается за счёт «качественного продолжения структурных реформ, начатых в каждой сфере».

Инфляция в 2024 году ожидается на уровне 8−10%, в 2025 году — 7,5−8,5%, в 2026 году — 5,7%.

В проекте приведены основные направления налогово-бюджетной политики на среднесрочную перспективу.

Дефицит консолидированного бюджета ожидается в пределах 4% ВВП в 2024 году и 3% ВВП в 2025—2026 годах. Пока правительству не удаётся добиться снижения дефицита до 3%, хотя такая цель утверждается в госбюджете с 2022 года.

В документе отмечается, что сокращение дефицита бюджета позволит регулировать рост совокупного спроса в экономике, а также снизить отрицательный дефицит внешнеторгового баланса и инфляционное давление.

Базовые ставки по налогам останутся без изменений в среднесрочной перспективе. Поэтому для увеличения поступлений планируется расширять доходную базу бюджета, пересматривать и постепенно отменять предоставленные налоговые и таможенные льготы в зависимости от их эффективности и результативности.

Намечено постепенно гармонизировать налоговую и бюджетную политику с требованиями Всемирной торговой организации.

Кроме того, будут приниматься все меры для того, чтобы государственный долг не превышал макроэкономический безопасный уровень в 60% к ВВП, а в среднесрочной перспективе — 50% к ВВП.

Документом предлагается поэтапное полное внедрение системы «Бюджет, ориентированный на результат» при формировании годового бюджета, обеспечение приоритетности расходов на развитие человеческого капитала и усиление адресности социальной защиты, увеличение зарплат и пенсий на сумму не ниже уровня инфляции, обеспечение открытости бюджета и дальнейшее повышение участия граждан в формировании бюджета, улучшение и усиление внутреннего контроля и внутреннего аудита в государственном секторе.

Планируется отражать цели национального устойчивого развития при подготовке и рассмотрении проекта госбюджета, поэтапно внедрять принципы «Зелёного бюджетирования», обеспечить соблюдение Критериев оценки управления государственными инвестициями (PIMA), обеспечить приоритет охраны окружающей среды и природы, меры по адаптации к изменению климата, меры по сокращению потребления воды и поощрению экономного использования, оптимизацию бюджетных расходов по всем направлениям, направлять сэкономленные средства на высокоэффективную социально-экономическую деятельность.

Доходы и расходы госбюджета





Исходя из этих целей и направлений, без учёта межбюджетных трансфертов доходы консолидированного бюджета на 2024 год ожидаются на уровне 375,04 трлн сумов, расходы 427,55 трлн сумов. Доходы самого бюджета составят 270,3 трлн сумов, а расходы — 279,6 трлн сумов.

Доходы государственных целевых фондов запланированы в размере 55,4 трлн сумов, расходы — 86,8 трлн сумов. При этом в эти фонды планируется направить 33,1 трлн сум трансфертов из республиканского бюджета.

Внебюджетные доходы Пенсионного фонда ожидаются на уровне 46,8 трлн сумов, расходы — 63,1 трлн сумов.

Расходы, запланированные по государственным программам за счёт внешних долгов, составят 11,8 трлн сумов.

Предельный дефицит консолидированного бюджета (входят госбюджет, бюджеты государственных целевых фондов, внебюджетные фонды бюджетных организаций и средства Фонда реконструкции и развития) должен быть в пределах 52,5 трлн сумов, или 4% к ВВП.

Госбюджет и бюджеты государственных целевых фондов запланированы с дефицитом в размере 40,8 трлн сумов, или 3,1% к ВВП.

Дефицит планируется покрывать за счёт привлечения государственного внутреннего и внешнего долга, средств от приватизации госактивов и других источников.

«Определение дефицита консолидированного бюджета в этом размере в 2024 году позволит смягчить влияние неопределённости мировой экономики и геополитической ситуации на экономику нашей страны, ещё больше усилить государственную поддержку населения, нуждающегося в социальной защите, выделить дополнительные средства на меры по недопущению падения платёжеспособности населения, а также дальнейшую поддержку предпринимательства со стороны государства», — отмечается в проекте.

В следующем году Узбекистан может привлечь больше кредитов за счёт долга. Если лимиты на привлечение внешних заимствований в этом году составляют 4,5 млрд долларов под гарантию государства, то в следующем — 5 млрд долларов. Из этой суммы 2,5 млрд долларов будут направлены на поддержку госбюджета, 2,5 млрд долларов — на финансирование инвестиционных проектов.

Для диверсификации портфеля госдолга и снижения валютных рисков планируется установить предельный чистый объем государственных ценных бумаг, выпускаемых от имени Узбекистана, в размере 25 трлн сумов на 2024 год (на 2023 год — 17 трлн сумов).

В 2024 году планируется ввести дорожный сбор в размере 5 базовых расчётных величин (1,65 млн сумов) на грузовые автомобили весом свыше 10 тонн.

Для повышения самостоятельности местных государственных органов и обеспечения сбалансированности местных бюджетов расходы на содержание региональных органов Налогового комитета и Агентства кадастра, народных приёмных президента в регионах, профессиональных школ, колледжей и техникумов, а также расходы, связанные с оплатой труда судебных управляющих, будут финансироваться из местных бюджетов.

Выплата детских пособий и материальная помощь малообеспеченным семьям, содержание организаций Национального агентства социальной защиты населения (детских домов и домов милосердия, секторов работы с несовершеннолетними и семейных детских домов), а также содержание водохозяйственных организаций и махаллей как ННО будет покрываться за счёт республиканского бюджета.

На совещании 20 октября президент Шавкат Мирзиёев заявил, что теперь за каждую статью госбюджета будут отвечать конкретные лица. Он поручил принять поправки для ужесточения бюджетной дисциплины и запретил заключать прямые договоры, если планируется использовать бюджетные средства.

Подробнее с проектом можно ознакомиться по ссылке.