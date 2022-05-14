В пятницу в Ташкенте прошло масштабное мероприятие по обсуждению проекта Стратегии охраны здоровья и благополучия подростков до 2026 года с участием представителей Сената Олий Мажлиса Узбекистана, министерств социальной сферы и внутренних дел, специалистов национальных и региональных офисов Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной организации здравоохранения.

Проект стратегии разработан при технической поддержке ЮНИСЕФ. Этот документ заложен в мартовской дорожной карте Министерства здравоохранения и фонда. Цель — обеспечить каждому подростку условия для наивысшего уровня здоровья и создать предпосылки их перспективного будущего.

Дети в возрасте от 10 до 19 лет и молодёжь до 24 лет составляют четверть населения. Через 10−15 лет они займут рабочие места в госаппарате, бизнесе, производстве, сервисе, науке, образовании, медицине и т. д. От их сегодняшнего здоровья, образования, защищённости и благополучия зависит успешное развитие страны в ближайшие десятилетия. Об этом говорили сенатор Дилорам Ташмухамедова, замминистра здравоохранения Эльмира Баситханова, глава офиса ВОЗ в Узбекистане Лиан Куппенс и другие.

В то же время существующие угрозы здоровью и благополучию подростков требуют неотложных национальных комплексных мер, выполняемых в тесном взаимодействии министерств, считают специалисты.

Региональный советник офиса ЮНИСЕФ Габриэль Фонтана указал, что вопросами, требующими приоритетного внимания в охране здоровья и благополучия подростков, являются смертность и травмы в ДТП и психическое здоровье мальчиков и девочек. Он призвал к скорейшему принятию и утверждению национальной стратегии и вовлечению всего общества в её реализацию.

Дорожные травмы и причинение самоповреждений являются основными причинами смертности мальчиков и девочек 10−19 лет в странах Центральной Азии. В 2019 году показатель Узбекистана по числу смертности детей 5−14 лет в ДТП был выше, чем в Казахстане, Кыргызстане, России, Туркменистане и Таджикистане, сообщила советник офиса ЮНИСЕФ в Узбекистане по вопроса здравоохранения Ольга Ким.

Ещё одной острой проблемой является обеспечение психического здоровья детей. Инвалидизация подростков происходит в том числе из-за самоповреждений и депрессивных и тревожных расстройств.

«Комплексное половое воспитание способствует формированию более здоровых форм поведения, защите полового и репродуктивного здоровья и связанных с этим прав и улучшает показатели полового и репродуктивного здоровья, в частности, за счёт снижения числа случаев ВИЧ-инфекции и подростковой беременности», — отметила Ольга Ким следующую интегрированную задачу образования, здравоохранения и социальной работы.

В отношении формирования здорового образа жизни подчёркивалась и другая проблема: распространённость недостаточной физической активности подростков — 86% среди девочек и 77% среди мальчиков.

Далее в числе приоритетов для здоровья подростков специалист ЮНИСЕФ указала на существующую ситуацию с дефицитом микронутриентов и отсутствие здорового сбалансированного питания.

По данным 2017 года, наличие избыточного веса или ожирения отмечалось у 10,7% девочек в возрасте 15−19 лет, недостаточный вес — у 11,9% девочек. Почти половина подростков (49%) страдают дефицитом железа, анемия разного вида отмечается у 28% подростков, две пятых испытывают дефицит фолиевой кислоты.

«В школах, обеспечивающих надлежащий рацион питания, снижение показателей анемии у девочек подросткового возраста составляет до 20%», — подчеркнула Ольга Ким.

Доктор Валентина Балтаг, руководитель отдела по здоровью и благополучию подростков центрального офиса ВОЗ, указала важность стратегических изменений для решения проблем, связанных со здоровьем и благополучием детей и подростков.

Действий только в секторе здравоохранения или в каком-то другом недостаточно, нужно переходить от медицинских услуг к экологическому подходу, ориентированному на подростка. Нужны многосекторальные действия в рамках единой полноценной стратегии, которая обеспечивает необходимую физическую, умственную, эмоциональную и социальную подготовку и поддержку подростков, отметила представитель ВОЗ.

В проекте стратегии указаны следующие цели:

продвижение здорового образа жизни;

укрепление психического здоровья и формирование здоровых отношений подростков со сверстниками, родителями и членами общества;

формирование предпосылок для перспективного будущего;

достижение экологической устойчивости и охраны окружающей среды;

повышение качества медпомощи.

Проект стратегии ставит конкретные целевые индикаторы до 2026 года по поэтапному снижению смертности подростков от всех причин, в том числе в ДТП, суицидов, снижение показателей микронутриентной недостаточности, лишнего веса и ожирения, повышению показателей материально-технического обеспечения школ и улучшения в них санитарных условий, и многим другим важным показателям, а также программу действий по их достижению.

После почти двухлетней подготовки сейчас самое время благодаря всеобщей мобилизации усилий государственных органов принять этот документ, синхронизировав его со стратегией развития страны до 2026 года, заявил глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде.

Заместитель министра здравоохранения Эльмира Баситханова сообщила, что в проект стратегии нужно внести некоторые изменения и что этот процесс не будет долгим.

Представитель Кабинета министров заверил, что правительство окажет необходимую поддержку в доработке и принятии стратегии.