Нозима Давлетова назначена руководителем Управления информационно-аналитического обеспечения внешней политики и расширения внешнеэкономического сотрудничества Департамента внешних связей Администрации президента. Распоряжение об этом подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает УзА.

С ноября 2022 года Нозима Давлетова работала главой попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа (раньше эту должность занимал Комил Алламжонов). Ранее — с февраля того же года, она была директором этого фонда.

Нозима Давлетова родилась в 1988 году, окончила Университет международной экономики и дипломатии и Университет Цукуба (Япония) по специальности «Международные отношения».

Работала в сфере аналитики, преподавала в УМЭД и Вебстерском университете в Ташкенте. Автор ряда исследований и аналитических статей, опубликованных в зарубежных изданиях, вела проект «Интервью» на «Газете.uz». Была гендерным консультантом в Фонде масс-медиа и ряде международных организаций.

Является приглашённым исследователем в Университете Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США).