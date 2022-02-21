На внеочередном собрании попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа в должности директора фонда была утверждена Нозима Давлетова, сообщила пресс-служба организации.

Нозима Давлетова окончила Университет международной экономики и дипломатии по специальности «Международные отношения», получила степень магистра в университете Цукуба, Япония.

Преподавала в УМЭД и Университете Вебстер, а также вела проект «Интервью» на «Газете.uz». Является инициатором и координатором проектов по гендерной тематике.