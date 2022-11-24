Нозима Давлетова, с февраля работавшая директором Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, утверждена председателем попечительского совета фонда. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В июле с поста главы попечительского совета ушёл Комил Алламжонов, ставший заместителем руководителя Администрации президента. Он возглавлял совет с момента основания фонда в январе 2020 года.

Новым директором фонда назначен Акрамжон Фозилов, до этого бывший руководителем Ташкентского проектного офиса Европейско-узбекской ассоциации по экономическому сотрудничеству (EUROUZ).