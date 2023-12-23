Президент Шавкат Мирзиёев на заседании 22 декабря приветствовал проникновение меценатского движения в Узбекистан, которое широко распространено во многих странах.

Сообщается, что «Клуб друзей», созданный в 2017 году, возглавляемый «Узбекнефтегазом» и включающий около 70 членов, оказал учреждениям культуры страны благотворительную помощь на сумму 85 млрд сумов.

Президент поблагодарил эти организации, которые являются «верными друзьями нашей культуры и искусства», и их трудовые коллективы.

Он также подчеркнул, что необходимо превратить этот опыт в «постоянно работающую систему».

В октябре 2019 года Шавкат Мирзиёев подписал закон «О меценатстве». Согласно ему, меценатство — это благотворительная деятельность физических и юридических лиц в сфере культуры и искусства, а также науки, образования и просвещения.