Президент Узбекистана 16 октября подписал закон «О меценатстве», принятый Законодательной палатой Олий Мажлиса 14 августа и одобренный Сенатом 11 октября.

Согласно документу, меценатство — это благотворительная деятельность физических и юридических лиц в сфере культуры и искусства, а также науки, образования и просвещения.

Меценатской поддержкой может стать передача имущества получателям, а также выполнение для них работ или услуг на безвозмездной основе или льготных условиях.

Государство может поддерживать меценатов льготами и преференциями по налогам и другим обязательным платежам и тарифам, присуждением им наград или увековечением их имен.

Ранее пресс-служба Сената уточнила, что поскольку меценатская деятельность является одним из направлений благотворительности, на нее распространяются льготы закона «О благотворительности», которые определены в статьях 159, 211, 308 и 324 Налогового кодекса Узбекистана.

Как мы писали ранее, первоначально проект закона «О меценатстве» включал конкретный механизм по стимулированию меценатов. Предлагалось предоставить им возможность вычитать из налогооблагаемой базы 75% спонсорской помощи на сумму от 1000 долларов, но не более 15% от общей ежегодной налогооблагаемой прибыли. А при предоставлении недвижимого имущества или культурных ценностей, составляющих национальное достояние Узбекистана, размер необлагаемой налогом прибыли для мецената мог быть увеличен до 35%.