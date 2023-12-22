Представительство ПРООН в Узбекистане и хокимият Ташкента представили граффити в подземном переходе рядом с ЦУМом. На презентации побывали корреспонденты «Газеты.uz».

На мурале изображены женщина в инвалидной коляске, а также девушка и девочка на ночной улице. Их силуэты подсвечивают фонари. Освещение символизирует безопасность улицы, поскольку домогательства зачастую происходят в тёмных пространствах, отметили организаторы.

«Это продолжение инициативы „Позовите Умиду“ (в рамках этого проекта женщина, подвергшаяся домогательствам на улице, может зайти в магазин или кафе и попросить помощи фразой „Позовите Умиду“ — ред.) С течением времени мы пришли к мнению, что улица — это не только частные компании, которые находятся на ней. На улице есть и очень много инфраструктурных моментов, которые влияют в совокупности на безопасность женщины — это и освещение, это и транспорт, который ходит вовремя, это и правильные дороги, тротуары, которые вовремя чистятся от снега. Этот мурал отчасти говорит о том, что улицы должны быть безопасны для всех», — пояснила гендерный специалист ПРООН Мухаббат Туркменова.

«Через такие проекты, как „Позовите Умиду“, безопасность обеспечивается в том числе и городским освещением, безопасным общественным транспортом и в целом планированием города, — сказал временно исполняющий обязанности постоянного представителя ПРООН в Узбекистане Рам Айер. — Такие места, как подземные переходы, нужно освещать, делать их более безопасными, делать их местами скопления людей. То есть роль играет не только физические характеритики пространства, но и взаимодействие в нем людей».

Для создания мурала был выбран именно подземный переход, поскольку создателям было важно показать, что именно в подобных местах женщина менее всего чувствует себя в безопасности и именно здесь в том числе мы должны создавать условия для безопасности. «Очень многие девушки по нашим опросам предпочитают избегать подземки, потому что чувствуют себя небезопасно в них. Здесь обычно меньше народу, чем на улице и даже если закричать, меньше вероятности, что тебя услышат. Поэтому к таким местам важно привлекать внимание», — сказала Мухаббат Туркменова.

Мурал сопровождается дополнительным освещением и видеонаблюдением, что также продвигает идею создания хорошо освещённых, инклюзивных и охраняемых улиц, отметили в ПРООН.

Какой ещё смысл он несёт и как он создавался — рассказываем в нашем репортаже.

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