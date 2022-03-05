Программа развития ООН в Узбекистане при поддержке проекта против насилия «Немолчи.Уз» запустила в Ташкенте пилотную инициативу «Позовите Умиду» («Umidani chaqiring»). Она объединила представителей частного бизнеса, готовых создавать безопасные пространства и предоставлять их девушкам и женщинам, которых домогаются, преследуют или подвергают иным формам сексуального харрасмента.

Проект «Позовите Умиду» является адаптацией социальной инициативы Ask For Angela («Позовите Анжелу»), которая появилась в Великобритании в 2016 году. Её придумала и запустила сотрудница службы по борьбе с сексуальным насилием и жестоким обращением Хейли Чайлд в память о подруге — 34-летней Анжеле, которую в собственном доме убил муж. В туалетах местных баров разместили листовки с сообщением для женщин: если на свидании вас домогается мужчина, подойдите к бармену и «позовите Анжелу». Эта фраза — просьба о помощи. Услышав её, бармен действует по протоколу: может отвести женщину в безопасное помещение, проводить к запасному выходу или вызвать полицию в случае необходимости.

В Германии аналогичный проект Ist Luisa hier? («Луиза здесь?») запустили в 2016 году. В 2020-м в России появилась адаптированная инициатива под названием «Позовите Галю», весной 2021-го в Кыргызстане — «Позовите Кантай!»

Поддерживают проект общественные пространства и точки общепита, которые готовы защищать женщин от нежелательного внимания на улицах. Их отличительный знак — специальный стикер на дверях заведения.

Алгоритм действий во всех версиях проекта одинаковый: каждая девушка или женщина, которая подверглась домогательствам, может использовать кодовую фразу, чтобы попросить помощь и получить её.





Фото: Пресс-служба ПРООН.

В Ташкенте запуск добровольной пилотной инициативы «Позовите Умиду» поддержали сети супермаркетов korzinka.uz, аптек Asklepiy Group, кафе и ресторанов Caravan Group, YaponaMama, Testo by Zamira & Co., Steam Bar, Turka Saray, коворкинг-центры GroundZero, компьютерный клуб CyberArena и университет TEAMS University.

Официальный сайт CallUmida.uz с картой безопасных мест разработан при поддержке IT-парка. Здесь же заинтересованные компании могут присоединиться к партнёрам социальной инициативы, отправив сообщение организаторам.

Разработчик Аброр Джаббаров по личной инициативе создал Telegram-бот @CallUmida_bot, который поможет найти ближайшие временные убежища от домогательств.





Матильда Димовска. Фото: Пресс-служба ПРООН.

«Инициатива, которую мы запускаем, особенно важна, потому что это добровольное обязательство представителей корпоративного сектора, которые в рамках своей гражданской позиции, социальной ответственности и сочувствия выражают готовность поделиться своими ресурсами, чтобы внести вклад в создание сети безопасных пространств для женщин и девушек, спасающихся от уличных домогательств», — отметила постоянный представитель ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска.

Социальный проект «Позовите Умиду» является вспомогательным механизмом в общей системе защиты девушек и женщин от гендерного насилия. Его основная цель — создание в обществе атмосферы неприятия по отношению к уличным домогательствам. Организаторы надеются, что с помощью «Умиды» удастся создать комфортную и безопасную городскую среду для женщин.

Инициатива не предоставляет правовую, психологическую и материальную помощь. Девушки и женщины могут рассчитывать на временное убежище, где можно укрыться от преследователя, прийти в себя. Сотрудники организаций-партнёров проекта помогут пострадавшей от домогательств связаться с родными, друзьями или вызовут правоохранительные органы в случае необходимости.

Основатель сети супермаркетов korzinka.uz Зафар Хашимов рассказал, что поддержал инициативу «Позовите Умиду», потому что о существовании проблемы уличного харрасмента знает не понаслышке. За годы работы сети девушки и женщины не раз целенаправленно заходили в супермаркеты за помощью.





Зафар Хашимов. Фото: Пресс-служба ПРООН.

Уже несколько лет в компании существует внутренний протокол, который описывает порядок действий в таких случаях.

«Как только к нам приходит человек и сообщает, что ему или ей что-то грозит, мы немедленно сопровождаем его в служебные комнаты. Если есть необходимость, вызываем правоохранительные органы», — рассказал Зафар Хашимов.

По его словам, с внутренним протоколом ознакомлены все сотрудники, чтобы отклик на просьбу был мгновенный. Чаще всего обращаются к охране.

«Иногда девушки не подходят к мужчинам, чтобы не объяснять ситуацию. Думаю, это происходит из-за стереотипов, которые сложились в обществе. Им проще обратиться к девушкам. Наверное, рассчитывают в этом случае на большее понимание», — сказал Зафар Хашимов.

Создательница проекта против насилия «Немолчи.Уз» Ирина Матвиенко отметила, что подключение бизнеса к подобным инициативам делает проблему уличных домогательств видимой и показывает девушкам, что у них есть возможность получить хоть какую-то защиту.





Ирина Матвиенко. Фото: Пресс-служба ПРООН.

Она рассказала, что минимум раз в неделю «Немолчи.Уз» получает новую историю, связанную с приставанием и преследованием на улицах города, в такси, даже в школах. После публикации на ресурсах проекта волонтёрки получают ещё семь-восемь похожих историй.

«Необходимо просвещать людей, что свист, причмокивания, приставания — это не нормально. Нужно публично осуждать такое поведение, привлекать внимание к таким случаям, когда мы просто идём по улице. Сейчас за проявление токсичной маскулинности не стыдно, но станет, когда появится коллективная ответственность общества, изменится мышление», — сказала Ирина Матвиенко.

Она отметила, что продвинуться вперёд в решении проблемы уличного харрасмента помогло бы введение административной ответственности. Активистка привела в пример Таджикистан, где мужчин, которые проявляют нежелательное внимание к девушкам, на основании заявлений в правоохранительные органы привлекают к общественным работам. Процесс применения наказания транслируется по телевидению и запускает шейминг-культуру. По словам Ирины Матвиенко, в Душанбе, где внедрили такую практику, количество приставаний к девушкам на улицах резко снизилось.

«Главное — девушки стали обращаться с заявлениями в правоохранительные органы, потому что увидели внятное наказание за уличный харрасмент. У нас до сих пор в законах есть такие лазейки, как отказ от заявления, которые позволяют нарушителям уходить от ответственности. Пока государство бездействует, ничего не изменится», — добавила она.