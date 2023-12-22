Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон об изменении государственного флага. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба главы страны.

Согласно поправкам, волнообразные лучи солнца на флаге станут прямыми, а количество прутьев в тундуке (конструкция сферической формы, которая венчает кыргызскую юрту — ред.) увеличится с трёх до четырех.

Все официальные документы с изображением флага старого образца действуют до окончания срока их действия, номерные знаки автомобилей и свидетельства о регистрации транспортного средства — пока власти не решат их заменить, отмечается в сообщении.

Новый дизайн государственного флага Кыргызстана.

Идея изменить флаг принадлежит самому Садыру Жапарову. По его просьбе депутаты инициировали поправки в закон «О государственных символах». 20 декабря Жогорку Кенеш (парламент) Кыргызстана принял документ сразу во втором и третьем чтениях.

«До этого в обществе активно бытовало мнение, что наш флаг похож на подсолнух и на этом фоне страна не может встать с колен…, — объяснял тогда президент Кыргызстана. — Исправленный вариант действительно похож на лучи солнца. Если, даст бог, этот вариант пройдёт, то отныне мы не будем зависимыми».

Он также отмечал, что на замену флага «много средств не уйдёт» и выразил готовность покрыть расходы «из личного счета».

Многие представители общественности выступают против изменения флага, а пользователи в соцсетях запустили флешмоб с хештегом #неменяйтефлаг, отмечало издание 24.kg.