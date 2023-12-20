Жогорку Кенеш (парламент) Кыргызстана принял сразу во втором и третьем чтениях закон об изменении флага, сообщает пресс-служба парламента. Теперь закон должен подписать президент.

«Законопроект направлен на совершенствование одного из главных государственных символов Кыргызской Республики — флага Кыргызской Республики. Предлагается изменить форму лучей на флаге Кыргызской Республики из волнообразных на форму, чётко напоминающую лучи солнца», — говорится в сообщении.

За принятие документа проголосовали 59 депутатов, против — пять, уточняет 24.kg.

Нынешний флаг Кыргызстана представляет собой красное полотно, в центре которого размещён солнечный диск с сорока расходящимися лучами золотистого цвета. Эти 40 лучей означают объединение древних племён в единую страну. Внутри солнца изображён тундук — конструкция сферической формы, которая венчает кыргызскую юрту. Сейчас на флаге лучи солнца изогнутые, а тундук состоит из трёх прутьев.

Проект закона в октябре представили спикер парламента Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов. Необходимость изменения флага они аргументировали тем, что нынешнее изображение часто ассоциируют с «подсолнухом либо обороком юрты». Они также предложили изобразить на флаге четыре прута тундука. По их словам, четыре прута в тундуке были на юртах богатых кыргызов, а три — у бедняков.

Предлагаемый вариант флага. Фото: пресс-служба Жогорку Кенеша.

Инициативу депутатов поддержал президент страны Садыр Жапаров. «До этого в обществе активно бытовало мнение, что наш флаг похож на подсолнух и на этом фоне страна не может встать с колен…, — говорил он. — Исправленный вариант действительно похож на лучи солнца. Если, даст бог, этот вариант пройдёт, то отныне мы не будем зависимыми».

На прошлой неделе Жапаров признался, что идея изменить флаг принадлежит ему и он попросил парламентариев инициировать законопроект.

«Многие говорят, что расходов будет много, что надо будет менять паспорт, номера. Ничего менять не надо. Ни тыйына не уйдёт. Флаги поменяем только в посольствах и диппредставительствах, а также в министерствах и ведомствах. На это много средств не уйдёт. Я сказал: если это расходы, тогда я из личного счета выделю деньги», — заявил глава Кыргызстана.

Как пишет 24.kg, дискуссии об изменении флага продолжаются в стране. Многие представители общественности выступают против, а пользователи в соцсетях запустили флешмоб с хештегом #неменяйтефлаг.