Заместитель председателя Государственной думы России Пётр Толстой предложил законодательно ограничить трудоустройство в РФ граждан из стран, где русский язык не является государственным.

Об этом он заявил в парламентских слушаниях на тему «Государственная политика в сфере сохранения, защиты и развития русского языка: состояние, проблемы и пути решения», которые прошли 14 ноября в Совете федерации. Часть его выступления опубликована на сайте Госдумы.

Пётр Толстой поднял вопрос обучения русскому языку в постсоветских странах. Он отметил, что в то время, как в России хотят, чтобы там изучали русский язык, «в этих республиках активно учат английский, а также пытаются вытеснить русскую речь своими национальными языками».

Российская сторона могла бы повлиять на ситуацию конкретными законодательными решениями, считает заместитель председателя Госдумы.

«Если русский язык не является государственным, то, простите, граждане этих стран не должны работать у нас в публичных местах — водителями, продавцами, курьерами — такая ответственная работа не для них. Такие меры поэтапно ситуацию исправляют», — сказал он.

По его словам, многие в России считают, что мягкая сила — это когда «мы просто улыбаемся и открываем везде наши прекрасные русские учебные заведения, призывая на работу тех, кто ещё способен преподавать русский язык в республиках». «Часть мягкой силы — в ограничениях, которые должны быть наложены на определённые вещи», — считает он.

Депутат подчеркнул, что «русский язык должен быть языком межнационального общения на территории всех бывших советских республик».

«Сегодня русский язык как язык межнационального общения используется только в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане. А вот в тех же Армении, Узбекистане, Таджикистане и прочих государствах — нет. И не за наш счёт там нужно строить русскоязычные школы, развивать „убитую“ в 90-ые годы советскую систему интеграции, а делать это предлагаю за счёт вышеперечисленных государств самостоятельно, из тех доходов, которые их граждане присылают на Родину, работая в России», — заявил Толстой.

Бобур Бекмуродов.

Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, председатель Общенационального движения «Юксалиш», Бобур Бекмуродов в ответ заявил, что «Узбекистан не является огородом депутата Толстого».

«Пусть занимается проблемами своих граждан и своей страны. В Узбекистане русский язык является языком свободного общения. Мы соответствуем статусу союзнической страны. А Толстой нет», — написал Бобур Бекмуродов.

Парламентарий подчеркнул, что узбекистанцы оплачивают патент за работу в России.

«В ваши обязанности не входит распределение денег, которые они отправляют своим семьям. Что касается наших русскоговорящих соотечественников, мы о них позаботимся сами», — добавил он.

Вице-спикер Законодательной палаты, лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров в ответ на заявление Толстого задался вопросом: «Должны ли мы предложить увольнять сотрудников, не владеющих узбекским языком? Мы пойдём другим путём — научим их узбекскому языку. А вы сами научитесь работать. Это когда-нибудь может привести к настоящему уважению к русскому языку», — написал он.

В сентябре российский депутат Евгений Федоров заявил, что бывшие союзные республики вышли из состава СССР незаконно, а потому, из-за нарушения территориальных интересов России ей придётся с ними воевать. Депутаты Олий Мажлиса Узбекистана высказались по этому поводу иронично: «Очередной фантазёр».

В октябре российский депутат Михаил Делягин заявил, что предложение Узбекистана по строительству частных школ для детей трудовых мигрантов «дискриминирует» граждан РФ и может привести к уничтожению страны. Депутаты Узбекистана заявили, что такие обвинения «требуют бдительности в отношениях с Россией».