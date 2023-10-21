Депутаты Узбекистана отреагировали на заявление и обвинения депутата Государственной думы России Михаила Делягина.

Что произошло?

19 октября ТАСС сообщил, что заведующий Департаментом молодёжной политики Администрации президента Узбекистана Кахрамон Куранбаев на встрече с вице-спикером Государственной думы России Владиславом Даванковым попросил оказать содействие в деле открытия в РФ за счёт представителей узбекской диаспоры частных детских садов и школ для детей трудовых мигрантов из Узбекистана. Обучение в них предполагается организовать по программе, соответствующей российскому законодательству.

Он также попросил рассмотреть на законодательном уровне вопрос об упрощении миграционных процедур для молодых граждан Узбекистана, приезжающих в Россию.

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» депутат Госдумы Михаил Делягин сказал, что «эта инициатива противозаконна».

«Вероятно, советник президента Узбекистана ничего не слышал про Конституцию России, которой запрещено дискриминировать людей по национальному признаку. Понятно, что открытие школ только для детей мигрантов — это дискриминация граждан Российской Федерации. Примерно такая же, как и то, что имели в виду господа из таджикской диаспоры, когда они говорили об открытии таджикских медцентров, где будут обслуживаться только таджики», — заявил он.

Депутат назвал это «осознанной политикой, направленной на разрушение и уничтожение России и создание сначала чужеродных, а затем враждебных анклавов».

«Я думаю, что, конечно же, Узбекистан должен строить детские сады и школы, но только на своей территории. И принять обратно тех граждан, которых он, по сути, выдавил в Россию. Потому что, скажем, в Таджикистане более трети населения живёт в России. Эта ситуация не вполне нормальная, и для Таджикистана, и для России», — сказал депутат.

«Это требует бдительности в отношениях с Россией»

Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, председатель Общенационального движения «Юксалиш», Бобур Бекмуродов в ответ заявил, что для любой страны, заботящейся о своих гражданах, нормально выдвигать инициативы по созданию для них необходимых условий.

Фото: Законодательная палата.

«Никто не собирается осуществлять эти инициативы вне российского законодательства. Во-вторых, наши соотечественники, которые работают в России, конечно, своим честным трудом финансово поддерживают свои семьи, Россия их не кормит бесплатно. Большая часть мигрантов — молодёжь, в расцвете сил, работают во благо российской экономики», — отметил он.

По его мнению, тот факт, что российский депутат выступил со столь серьёзными обвинениями в адрес страны-союзника, «требует бдительности в отношениях с Россией».

Бобур Бекмуродов продолжил: «Товарищ Делягин Михаил, если, как вы говорите, трудовые мигранты могут „уничтожить“ такую большую страну, как РФ, то у вас есть другие, более важные задачи, связанные с укреплением государственности. Михаил, у нас свободные СМИ и мнения, высказанные депутатами Думы, доходят до общественности Узбекистана, формируя негативное мнение о вашей стране. Продолжайте».

Фото: «Миллий тикланиш».

Заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров, в свою очередь, заявил, что «если в России к узбекам и узбекскому языку относятся по-Делягински, то отношение к русскому языку в Узбекистане должно быть соответствующим».

«Если преподавание узбекского языка в русских школах — это дискриминация русской нации, является ли преподавание на русском языке в школах Узбекистана дискриминацией узбеков?» — спросил он.

В сентябре российский депутат Евгений Федоров заявил, что бывшие союзные республики вышли из состава СССР незаконно, а потому, из-за нарушения территориальных интересов России ей придётся с ними воевать. Депутаты Олий Мажлиса Узбекистана высказались по этому поводу иронично: «Очередной фантазёр».