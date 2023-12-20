Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 18 декабря поручил увеличить объём железнодорожных и авиаперевозок в 2024 году сразу на 20%.

Как сообщается, четверть общего объёма услуг в стране приходится на сферу транспорта. В этом году было завезено около 1500 автобусов, но рост перевозок составил всего лишь 5,5%.

Президент поручил Министерству транспорта приобрести ещё минимум 1200 автобусов, а также удвоить число автобусных рейсов в Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

На совещании отмечалось, что на рынке авиаперевозок также появилась конкуренция, начали работать шесть частных компаний. С начала года поставлено 25 новых самолётов, открыто 17 маршрутов.

Тем не менее, объём услуг в этом секторе увеличился лишь на 7,7%. Перед Минтрансом поставлена задача увеличить объёмы авиаперевозок в следующем году на 20%.

Для этого, как ожидается, ежедневно будут выполняться не менее двух рейсов, соединяющих Ташкент с областными центрами, в неделю — не менее одного рейса, соединяющего областные центры друг с другом. Намечено доставить в Узбекистане минимум 7 самолётов и открыть ещё три международных маршрута.

В железнодорожной сфере были пересмотрены тарифы, отменены ненужные льготы. В процессе поставка шести высокоскоростных поездов Hyundai Rotem и 30 электропоездов Skoda. Это должно обеспечить 20-процентный рост сферы в следующем году, заявил президент.

Глава государства также отметил в качестве проблемы небольшую долю местных транспортно-экспедиторских компаний в международных перевозках. Для поддержки местных экспедиторов предложено рассмотреть возможность вычета транспортных расходов при расчёте таможенной пошлины на ввозимые товары, предоставления скидки по НДС за услуги местных экспедиторов в международных перевозках.