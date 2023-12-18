Пресс-секретарь Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов опубликовал некоторые детали уголовного дела, в рамках которого бывший министр сельского хозяйства Азиз Воитов заключён под стражу.

Заместитель генерального прокурора Узбекистана обратился в Яшнабадский районный суд по уголовным делам с просьбой избрать такую меру пресечения в отношении Воитов, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 3 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты в особо крупном размере / наказывается штрафом от 300 до 600 базовых расчётных величин или исправительными работами до 3 лет либо лишением свободы от 5 до 10 лет) и пунктом «а» части 2 статьи 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями с причинением особо крупного ущерба / наказывается штрафом от 300 до 600 БРВ или ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет с лишением определённого права) Уголовного кодекса.

14 декабря Яшнабадский районный суд удовлетворил запрос и принял решение заключить Воитова под стражу в следственном изоляторе.

Как мы сообщали ранее, после его увольнения в конце октября Счётная палата проводила проверку в Минсельхозе.