Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани 19 декабря по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева совершит рабочий визит в Ташкент, сообщила пресс-службы главы государства.

Он примет участие в торжественной церемонии вручения Международной премии в области борьбы с коррупцией, отмечается в сообщении.

Премия, учреждённая по инициативе эмира Катара, вручается ежегодно с 2016 года видным общественным деятелям, экспертам и журналистам в знак признания их усилий по противодействию коррупции на глобальном уровне. Ранее сообщалось, что в этом году церемония пройдёт в Ташкенте.

В рамках визита также пройдут переговоры на высшем уровне. На них стороны обсудят реализацию договорённостей, достигнутых в ходе государственного визита главы Узбекистана в Катар 1−2 октября этого года.