Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 18 декабря ознакомился с информацией о программе геологоразведочных и производственных работ на 2024 год.

Задачи по освоению перспективных геологических участков глава государства ставил 22 ноября во время посещения компании «Узбекнефтегаз».

Председатель правления «Узбекнефтегаза» Баходир Сидиков и президент Шавкат Мирзиёев.

Отмечалось, что работы ведутся по двум направлениям — поддержание объёмов добычи газа на существующих месторождениях и выявление новых запасов.

Как сообщается, в последние годы глубина геологических исследований увеличена с 2−3 км до 4−5 км. В результате были обнаружены новые запасы газа, добыто дополнительно 4,4 миллиарда кубометров этого сырья.

Кроме того, привлечена международная консалтинговая компания (название не раскрывается), при содействии которой удалось выявить множество перспективных участков, говорится в сообщении.

В 2024 году планируется провести сейсмические работы на площади 3500 кв. км и пробурить новые разведочные скважины.





На совещании обсуждён вопрос привлечения иностранных инвестиций и обеспечения оборотным капиталом предприятий отрасли.

Рассмотрены пути перехода к геологическому бурению на глубину 6−7 км с привлечением передовых технологий.

Президент подчеркнул важность бесперебойных поставок энергоносителей, а также обеспечения платёжной дисциплины в регионах и на крупных предприятиях.

В декабре 2022 года в послании парламенту Шавкат Мирзиёев отмечал, что на плато Устюрт будет вестись разведка газовых месторождений на высокоперспективных глубоких — более 6 км — слоях, к ней привлекут крупных зарубежных инвесторов. Он также отмечал, что все выданные лицензии на добычу газа будут пересмотрены, по неэффективно работающим предприятиям будут приняты соответствующие меры.

«Как вы сами видите, в мире энергетика превратилась в политику. В политику. Поэтому мы должны закрепить [национальные интересы в законе], чтобы подземные месторождения приносили выгоды следующие 10, 20 лет», — подчеркнул президент.