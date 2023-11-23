Президент Шавкат Мирзиёев 22 ноября посетил акционерное общество «Узбекнефтегаз» и ознакомился с подготовкой энергетической системы Узбекистана к зимнему сезону.

По данным пресс-службы главы государства, на основе выводов, сделанных из аномальных холодов в начале года, были приняты меры по повышению потенциала энергосистемы. Полностью задействованы внутренние возможности, проведена модернизация сетей.

«В этом году на улучшение энергетической системы мы из всех источников направили 14,5 трлн сумов. Обеспечили всем необходимым — сырьём, материалами, техникой. Теперь руководителям сферы необходимо в полной мере взять ответственность на себя, все чётко распланировать и обеспечить гарантированную поставку энергии», — сказал президента.

За прошедший период этого года введены в эксплуатацию электрогенерирующие объекты мощностью 675 МВт. По всей стране обновлено 100 подстанций, 11,5 тысячи трансформаторов и 34 тысячи километров сетей, говорится в сообщении.

Сообщается, что для стабильного обеспечения населения и предприятий природным газом решён вопрос с гарантированной поставкой газа объёмом 5 миллиардов кубометров, а в подземных хранилищах накоплен достаточный запас газа.





Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов доложил о проделанной в этом году работе за счёт выделенных средств, объёме созданных запасов, предполагаемой суточной потребности и источниках её удовлетворения.

Отмечалось, что с 1 декабря энергосистема перейдёт на круглосуточный режим работы. В ближайшие месяцы планируется введение в эксплуатацию 8 солнечных и ветряных электростанций мощностью 1700 МВт, а также газовой турбины мощностью 500 МВт в Сырдарье. Начнётся добыча 900 тысяч тонн угля на Шаргунском месторождении в Сурхандарьинской области.

Также создан достаточный резерв сжиженного газа, мазута, трансформаторов, кабелей и других необходимых запасных частей, сообщил министр

Глава государства подчеркнул важность стабильной поставки энергоресурсов, вместе с тем — обеспечения платёжной дисциплины. Даны указания по пресечению незаконных подключений, экономии энергоресурсов в период тёплых дней.

С 7 октября Узбекистан начал импортировать газ из России через территорию Казахстана по газопроводу «Средняя Азия — Центр», который был переведён в реверсный режим. Двухлетний договор между компаниями UzGasTrade и ООО «Газпром экспорт» предусматривает поставки 9 млн кубометров газа в сутки, или почти 2,8 млрд кубометров в год.

В августе Узбекистан заключил с Туркменистаном контракт на поставку туркменского газа в объёме до 2 миллиардов кубометров в год.