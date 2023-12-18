В январе-ноябре текущего года в Ташкенте было зарегистрировано 94 ДТП с участием автобусов. Об этом говорилось на совещании в компании «Тошшахартрансхизмат». На нём присутствовали председатель правления компании Анвар Джураев, начальник УБДД ГУВД Ташкента Рафикжон Джалилов, руководители автобусных парков и водители.

Согласно озвученным данным, в 34 случаях аварии произошли по вине водителей автобусов.

На совещании были показаны кадры нарушений, совершённых водителями, а также рассмотрены жалобы и обращения граждан, в том числе публикуемые в социальных сетях.

Водителям и кондукторам было указано на необходимость быть вежливыми с пассажирами, строго соблюдать правила перевозки пассажиров и не пользоваться мобильными телефонами во время вождения, говорится в сообщении.

Только в ноябре с участием автобусов произошло 5 ДТП, в том числе 2 аварии — 10 ноября.

Ранее сообщалось, что Анвар Джураев принял участие в рейде по выявлению пользования мобильными телефонами водителями автобусов. Семь водителей были уволены.