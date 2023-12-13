Председатель правления «Тошшахартрансхизмат» Анвар Джораев 11 декабря принял участие в рейде по выявлению пользования мобильными телефонами водителями автобусов, сообщила пресс-служба компании.

Семь водителей использовали телефоны во время управления автобусами. В связи с грубым нарушением Правил дорожного движения и внутреннего трудового распорядка компании трудовой договор с ними был расторгнут. Компания опубликовала их имена и маршруты, на которых они работали: №№ 89, 135, 44, 43, 35, 46 и 53.

В «Тошшахартрансхизмат» призвали пассажиров обращаться на «горячую» линию по номеру 1062, если они стали свидетелями того, как водитель автобуса пользуется мобильным телефоном, или отмечать страницу компании в публикациях в Instagram: @toshbus.

«Мы обязательно примем меры для устранения этих недостатков», — заверили в компании.