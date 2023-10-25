Министром сельского хозяйства назначен Иброхим Абдурахмонов, ранее занимавший пост министра высшего образования, науки и инноваций.

Об этом было объявлено на проходящем в Карши под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева совещании по вопросам социально-экономического развития Кашкадарьинской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Ранее в среду стало известно о том, что Азиз Воитов, работавший министром сельского хозяйства Узбекистана, освобождён от должности, которую занимал с конца августа 2022 года.

Иброхим Абдурахмонов родился в 1975 году, окончил Ташкентский государственный университет и Техасский университет сельского хозяйства и механики (США).

Научную карьеру начал в 1997 году младшим научным сотрудником, аспирантом Института генетики и экспериментальной биологии растений. В 2002—2012 годах — научный сотрудник, старший научный сотрудник, руководитель проекта лаборатории Центра геномных технологий Института генетики и экспериментальной биологии растений Академии наук. С 2012 по 2017 работал директором Центра геномики и биоинформатики Академии наук, а затем, с 2017 года исполнял обязанности вице-президента Академии наук.

В ноябре 2017 года возглавил вновь созданное Министерство по инновационному развитию, а в декабре 2022 года — реорганизованное Министерство высшего образования, науки и инноваций.