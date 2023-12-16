Россия намерена продолжить укреплять промышленную кооперацию с Узбекистаном, сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном 15 декабря в Москве.

По его словам, Россия является одним из ключевых инвесторов в экономику Узбекистана. Объём вложений российских компаний уже превышает 1,2 трлн рублей (около 13,37 млрд долларов).

«Это, к примеру, касается масштабных инфраструктурных и промышленных объектов. Сейчас по инициативе узбекистанской стороны у нас в проработке целый ряд проектов, имея в виду создание при участии российских промышленных компаний и поддержки финансовых институтов металлургического кластера на базе месторождения Тебинбулак, строительство медно-обогатительной фабрики на мощностях „Алмалыкского ГМК“, газохимического комплекса в Бухарской области и тепловых электростанций», — рассказал он.

Кроме того, укреплению промышленной кооперации послужит создание в Узбекистане совместных индустриальных парков, которые уже открыты в городе Чирчик и Джизакской области, считает он. «Далее планируем тиражировать эту практику в Навоийской, Бухарской и Самаркандской областях», — добавил зампред правительства РФ.

В 24-м заседании межправкомиссии также принял участие вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев. Он отметил, что наряду со взаимодействием отраслевых министерств и ведомств России и Узбекистана, важное значение имели контакты в рамках выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте и третьего межрегионального форума в Казани, ставших продуктивными площадками для укрепления связей между бизнес-кругами, производителями и регионами двух стран.

«Говоря о сотрудничестве в финансово-банковской сфере, хочу отметить готовность узбекской стороны к активизации механизма взаиморасчётов в национальных валютах наших стран с учётом заинтересованности сторон», — цитирует его сайт правительства РФ.

По итогам заседания был подписан меморандум о взаимопонимании между Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и Банком развития бизнеса Узбекистана в области производственной кооперации и интеграции цифровых систем.

Напомним, индустриальный парк в городе Чирчик Ташкентской области предназначен для локализации производств российских компаний на территории Узбекистана.