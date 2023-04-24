Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник принял раиса Татарстана Рустама Минниханова, находящегося в стране с рабочим визитом.

На встрече были рассмотрены вопросы реализации проектов в разных отраслях экономики и углубления культурно-гуманитарного обмена, говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

Фото: Пресс-служба президента Узбекистана.

В этот же день Рустам Минниханов принял участие в открытии химико-индустриального технопаркаа «Джизак». В церемонии участвовали вице-премьер — министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев и руководство Джизакской области.

Фото: t.me/nashtatarstan_official.

В прошлом году первый совместный химико-индустриальный технопарк был открыт в Чирчике Ташкентской области. Сегодня в нём реализуют 20 инвестиционных проектов, продукцию экспортируют в Казахстан и Таджикистан.

В сообщении пресс-службы главы Татарстана отмечается, что проект реализован по итогам визита главы Татарстана в Джизакскую область в октябре 2022 года.

Мастер-план технопарка был подготовлен специалистами казанского технополиса «Химград». Технопарк предназначен для локализации производств зарубежных компаний на территории Узбекистана. В марте площадку посетили потенциальные резиденты.

В Джизаке Рустам Минниханов посетил Центр медицинского образования, который недавно начал работу в филиале Казанского федерального университета. В симуляционном центре студенты обучаются практическим навыкам своей будущей специальности.

Фото: t.me/nashtatarstan_official.

Филиал КФУ был открыт в октябре 2022 года. Здесь готовят кадры в сфере геологии, программного инжиниринга, экономики, журналистики, информационных систем и технологий, лингвистики, медицинской биохимии, лечебного дела, фармации и стоматологии. Всего в филиале на первом курсе обучается 259 человек, из них 145 — на медицинских направлениях.

Фото: t.me/nashtatarstan_official.

Рустам Минниханов также встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в традиционных и новых направлениях, в том числе в энергетике, автомобилестроении, вертолётостроении, газомоторнои топливе, сельском хозяйстве.

Основная цель визита делегации Татарстана в Узбекистан — участие в выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.