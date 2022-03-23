Церемония закладки первого камня в строительство химико-индустриального технопарка «Чирчик» состоялась 23 марта в Ташкентской области с участием премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова и президента Татарстана Рустама Минниханова, который находится в стране с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба президента Татарстана. Технопарк создаётся в сотрудничестве с казанским технополисом «Химград».

Абдулла Арипов на церемонии отметил, что запуск строительства технопарка проходит в дни празднования Навруза и символизирует возрождение и новый этап в развитии двухсторонних отношений между Узбекистаном и Россией, являясь примером кооперации с Татарстаном.





Фото: president.tatarstan.ru.

Глава правительства добавил, что в технопарке в ближайшие годы будет производиться более 100 наименований важной для экономики Узбекистана продукции, планируется создать не менее 2200 рабочих мест. «Условиями работы в технопарке интересуются партнёры не только из России, но и из Китая, Индии, Южной Кореи и других стран. Технопарк открыт всем», — сказал он.

Рустам Минниханов объявил, что первыми резидентами технопарка стали татарстанские компании «ВР-Пласт» по производству пластика, «Бионоватик» — производитель средств защиты растений и «Натуральное здоровье» — производитель биологически активных добавок.

Церемония завершилась подписанием «дорожной карты» по расширению сотрудничества между хокимиятом Ташкента и правительством Татарстана на 2022−2023 годы. В присутствии Абдуллы Арипова и Рустама Минниханова был также подписан меморандум о сотрудничестве между хокимиятом Чирчика и Нижнекамским муниципальным районом Татарстана. Здесь же состоялась выставка продукции компаний-резидентов технопарка «Чирчик».

Рустам Минниханов и хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев. Фото: president.tatarstan.ru.

До церемонии стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества между регионами Узбекистана и Татарстаном. В числе основных были вопросы по поставке грузовых автомобилей КАМАЗ и рассмотрение поставок автобусов и электробусов, реализации широкого ассортимента шинной продукции «Нижнекамскшина» и расширения сети автозаправок «Татнефть».

Подготовка к созданию индустриального парка в Чирчике была начата в 2018 году, отмечается в сообщении пресс-службы президента Татарстана. Решение было одобрено в 2021 году в ходе визита в Узбекистан Рустама Минниханова. В феврале текущего года президент Узбекистана подписал постановление о создании технопарка на территории научно-производственного объединения по производству редких металлов и твёрдых сплавов Алмалыкского горно-металлургического комбината и цеха по производству металлического натрия предприятия «Максам-Чирчик» на площади 31,24 га.

Здания и сооружения указанных производств были переданы по балансовой стоимости компании «Узкимёсаноат» («Узхимпром») и вошли в качестве её доли в уставной капитал дирекция химико-индустриального парка «Чирчик». Срок работы технопарка составит 30 лет с возможностью продления.



На территории технопарка действуют отдельные налоговые, таможенные и валютные режимы, установленные для специальных экономических зон. При этом налоговые льготы, определённые Налоговым кодексом и законом «О специальных экономических зонах», а также льготы по таможенным платежам предоставляются на 10 лет независимо от объёма инвестиций, внесенных участниками технопарка, дирекцией и управляющей инвестиционной деятельностью технопарка компанией, указано в постановлении.

Основными направлениями деятельности технопарка определены привлечение инвестиций для организации производства востребованной на внешнем рынке и импортозамещающей продукции с высокой добавленной стоимостью, а также создание энергоэффективных, направленных на охрану окружающей среды и экологически безопасных производственных мощностей в соответствии с международными стандартами.

По итогам 2021 года узбекистано-татарстанский товарооборот составил почти 200 млн долларов США. Подписан ряд соглашений и меморандумов о взаимодействии между министерствами, торгово-промышленными палатами, предприятиями, организациями и вузами Узбекистана и Татарстана.