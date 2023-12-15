Сотрудники Управления Службы государственной безопасности и Таможенного комитета пресекли попытки ввоза и сбыта наркотиков из соседних стран, сообщило УзА со ссылкой на СГБ.

В Ферганской области при проверке квартиры жителя Ташлакского района (2006 года рождения) было обнаружено 27,57 кг гашиша и 3,97 кг опия, которые «он планировал в дальнейшем реализовать».

Сообщается, что эти наркотики были ввезены из Таджикистана контрабандным путём.

В другом случае, житель Кургантепинского района Андижанской области (1986) вступил в сговор с жителем Кыргызстана (1984), проживающим в Ошской области. Он задержан при попытке продать 1,8 кг мефедрона за 80 тысяч долларов. В его доме также было изъято ещё 2,7 кг мефедрона — синтетический наркотик был ввезён из Кыргызстана.

Ещё в одном случае в Андижанской области при проверке автомобиля Damas под управлением жителя Андижанского района (1992) в салоне были обнаружены 2800 штук сильнодействующего препарата «Регапен» и 957 флаконов «Тропикамида», привезённых в Узбекистан из Кыргызстана контрабандным путём.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.